El lehendakari advierte de que no aceptará acusaciones de «blanquear a ETA» por el material educativo El lehendakari, Iñigo Urkullu durante su intervención en el pleno del Parlamento vasco. / Blanca Saenz de Castillo Replica a las duras críticas del PP y reitera que el programa 'Herenegun!' aún «se puede mejorar» IVÁN ORIO Viernes, 9 noviembre 2018, 13:40

Iñigo Urkullu ha recalcado en el Parlamento vasco que todavía está abierto el plazo -expira el próximo día 16- para hacer aportaciones al material educativo sobre la historia de ETAelaborado por el Ejecutivo autónomo para impartir como experiencia piloto en ocho institutos el último trimestre de este curso. El lehendakari ha replicado a las duras críticas del portavoz del PP, Borja Sémper, y ha advertido de que no va a aceptar acusaciones de un supuesto intento del Ejecutivo autónomo de «legitimar o blanquear» a la banda terrorista. Ha instado además a mantener un debate sosegado, «sin estridencias», porque, como ya reconoció en su día, la unidad didáctica «se puede mejorar» con las reflexiones que les hagan llegar las formaciones políticas y las asociaciones de víctimas.

Ha sido el Partido Popular el que ha solicitado la comparecencia del jefe del Ejecutivo autónomo para conocer «hasta qué punto» está dispuesto su Gabinete a modificar un material de enseñanza que ha generado un importante rechazo político y social, sobre todo entre los colectivos de damnificados por el terrorismo. Como ya hiciera recientemente en una carta hecha pública a través de las redes sociales, Urkullu ha defendido en el pleno de control de la Cámara de Vitoria la bondad del proyecto y ha reconocido que éste se puede mejorar con las aportaciones del resto de partidos y de las propias víctimas. Pero eso sólo será posible, ha señalado, si el proceso es «discreto» y si los reproches no cruzan los «límites», como ha ocurrido, a su juicio, en el caso del PP.

Sémper no se ha quedado conforme con las primeras explicaciones del lehendakari y le ha recordado que 'Herenegun!' es un programa destinado a alumnos de entre 15 y 18 años que, por fortuna, no vivieron en persona los estragos del terrorismo. Sin referencias personales serán las clases que reciban las que les contextualicen la violencia de ETA, por lo que en opinión del parlamentario popular hay que ser extremadamente cuidadosos. El portavoz popular se ha mostrado indignado con los cinco vídeos integrados en la unidad didáctica porque a su entender han dado voz a los terroristas y a quienes las han amparado política y socialmente durante muchos años. «Es inaceptable y una vergüenza porque se da a entender que lo sucedido es responsabilidad y culpa de todos, y eso no es justo», ha subrayado.

En su turno de respuesta, el lehendakari ha reiterado que la unidad didáctica está abierta a eventuales modificaciones siempre que las aportaciones surjan de una discusiónn pausada y reflexiva, alejada de las declaraciones estridentes. Y ha aportado algunos datos. En los últimos siete años, ha explicado, más de 14.000 jóvenes vascos han tenido la oportunidad de escuchar los testimonios de las víctimas en las aulas y otros 5.000 han participado en la itinerante Plaza de la Memoria, ahora mismo instalada en la Universidad de Deusto. A estas iniciativas educativas y formativas con un evidente componente ético se suma ahora el programa 'Herenegun!'. «Son experiencias complementarias», ha añadido Urkullu antes de llamar de nuevo a promover un debate «con paciencia, templanza y contención».