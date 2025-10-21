El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lapsus de Yolanda Díaz en el Senado: «Queda Gobierno de corrupción para rato»

La vicepresidenta del Ejecutivo protagoniza un error que ha desatado las risas en la bancada del Partido Popular

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Martes, 21 de octubre 2025, 17:52

Comenta

Quien tiene boca se equivoca, dirán unos. Otros asegurarán que le ha traicionado el subconsciente. Sea como fuera, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España, ha dejado este martes una frase en el Senado que no ha pasado desapercibida. «Señora García, queda Gobierno de corrupción para rato», ha soltado durante la sesión de control. En realidad, su intención era decir de coalición, defender la unión del PSOE con Sumar al frente del Ejecutivo, pero le salió otra palabra.

¿Qué ha ocurrido? De inmediato, los representantes del Partido Popular han comenzado a reirse y aplaudir por lo dicho por la ministra de Trabajo. Hay quien incluso se levantó de su asiento, a modo de broma. Vamos, que los populares parecía que celebraban la victoria de su equipo de fútbol o algo por el estilo de la algarabía que se ha formado.

A Díaz no le ha gustado esta reacción. Se le ha visto molesta por lo sucedido. Se ha sentado, ha hecho aspavientos y ha soltado alguna frase que tampoco se ha entendido. De fondo, seguían los aplausos, continuaban los gritos, incluso algún «bravo» se ha podido oír en el Senado.

«Por favor, señorías, señorías, por favor ruego, señorías, ruego a la bancada del grupo popular que guarde las formas», ha lanzado el presidente del Senado, Pedro Rollán, mientras continuaban los susurros.

El lapsus de Díaz ha sido utilizado por otros miembros de la oposición para, de manera irónica, emplear el término «gobierno de corrupción» al realizar las preguntas a otros ministros, como Grande-Marlaska y Margarita Robles.

