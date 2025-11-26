El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez El líder del PP se quedó con la palabra en la boca despúes de intentar sin éxito cerrar su discurso con una especie de 'chiste' sobre una serie de televisión

Lorena Gil Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:49 Comenta Compartir

En los plenos de control al Gobierno en el Congreso se dan, en ocasiones, anécdotas que tienen como protagonistas a los oradores. De un signo político y de otro. Nadie se libra. El turno este miércoles ha sido para Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP se ha quedado con la palabra en la boca en su 'cara a cara' con Pedro Sánchez. Pero lo ha hecho tras protagonizar un momento que ha provocado las risas en el hemiciclo.

Feijóo estaba a punto de extinguir su tiempo de intervención. Tras un discurso cargado de ataques al presidente del Gobierno, el líder de la oposición iba a cerrar su intervención con una especie de 'chiste' que hacía alusión a una conocida producción televisiva. Pero no acertó a decir las palabras. Ni a la primera ni a la segunda. «Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará 'anotom, ana...», ha intenado afirmar sin demasiado éxito. Se refería a 'Anatomía de un instante'.

Feijóo ha pedido perdón, mientras las risas por su lapsus se sucedían en la sala. Acto seguido, se le ha apagado el micrófono. Y es que había consumido todo su tiempo. El presidente del PP ha seguido hablando, pese a no escuchársele. Desde el partido han revelado después que lo que quería decir era 'Anatomía de un farsante'.

Pedro Sánchez no ha querido desaprovechar la ocasión y ha lanzado un dardo a su rival político. «Entre sus virtudes no está la de ser un buen parlamentario», ha espetado a Feijóo.