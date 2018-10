Juicio por el 'caso Cabacas' «Nos lanzaron de todo desde el callejón. A mí me dieron con una botella en el casco» Todos los ertzainas que actuaron la noche del pelotazo que mató a Cabacas insisten en que les tiraron numerosos objetos, aunque siguen las contradicciones entre los ertzainas que iban de azul y los de rojo DAVID S. OLABARRI Viernes, 26 octubre 2018, 18:08

Séptimo día del juicio del 'caso Cabacas'. Once agentes de la Ertzaintza estaban llamados a declarar como testigos en la Audiencia de Bizkaia. Ocho de ellos eran miembros de cinco de las furgonetas que actuaron en las inmediaciones del callejón de María Díaz de Haro la noche del 5 de abril de 2012, en la que el joven aficionado del Athletic recibió el impacto de una pelota de goma lanzada por un agente de la Policía vasca. Los otros tres, los responsables de redactar el atestado policial que llegó después a los juzgados. Los ertzainas que estaban aquel día en la calle han vuelto a incurrir en contradicciones. Una vez más, la línea divisoria se ha situado entre los miembros de las 'francias' que se situaron frente al callejón (entre los que se encuentran los 6 agentes encausados) y los ertzainas de las dos furgonetas que aparcaron un poco más arriba, cerca del cruce con la calle Pozas, que fueron las primeras en llegar. Todos ellos, en todo caso, han coincidido en una cosa: fueron recibidos por una lluvia de objetos cuando acudieron a buscar a un herido en una pelea que se encontraba en esa zona.

Así lo ha manifestado este viernes el agente 11.302. Este ertzaina hacía funciones de escudero en la furgoneta 13, que estaba dirigida por uno de los mandos procesados. Esta 'francia' fue la primera que aparcó frente al callejón. En ese momento, ya estaban cargando en la zona los miembros de las F1 y F6. Según ha explicado al tribunal, cuando llegaron les tiraron de todo: «botellas, petardos y alguna piedra». El conductor de su vehículo, ha dicho, se vio en la necesidad de avanzar unos pocos metros para tratar de «salir del foco» del lanzamiento de objetos. Nada más bajar del automóvil recibió el impacto de una botella en el casco que llevaba puesto en la cabeza. El vidrio rebotó en la puerta y le cayeron los cristales «encima». Cogió el escudo y se parapetó en la parte trasera de la furgoneta.

La furgoneta 12, que era dirigida por el agente de mayor graduación imputado, fue la última de las investigadas en llegar allí. El ertzaina 8.101 ha explicado que cuando aparcaron había compañeros en la calle a los que «estaban tirando objetos». Estos ertzainas, que iban vestidos de rojo, respondían con salvas, disparos sin pelota. Este funcionario ha explicado que se bajó del furgón «sin recibir ninguna orden» por «seguridad». Había agresores en el callejón, ha afirmado, que hacía «amagos» de ir a por ellos. Ha dicho que se cubrían en el túnel de la plazoleta para realizar los lanzamientos y que incluso llegaron a llevar contenedores de vidrio desde Pozas hasta allí.

«Parecía la «mascletá»

El agente, que según ha dicho estaba en mejores condiciones físicas que sus compañeros, pudo llegar a entrar hasta el fondo de la plaza con el bastón policial en mano y también protegió a un compañero que «iba de azul» que estaba realizando disparos sin pelota en María Díaz de Haro. Otro agente de esta furgoneta ha añadido que les tiraron una importante «cantidad» de objetos sobre la furgoneta. Y, respondiendo a una pregunta de la abogada Estefanía Rojo, que representa a cuatro de los procesados, ha contestado que esa «lluvia» de vidrios, ceniceros y piedras fue lo suficientemente importante para que decidiesen esperar en un primer momento dentro del furgón.

Salvo en que fueron recibidos con hostilidad y con lanzamientos de objetos, los testimonios de los ertzainas de las 'francias' en las que estaban los agentes encausados han vuelto a chocar con los que han ofrecido los miembros de la F1 y la F6, las dos furgonetas que fueron movilizadas en un primer momento para buscar a un herido en una pelea, la actuación que dio origen a todo lo que pasó después. A pesar de los vídeos de las cámaras de seguridad y de los testimonios de testigos que afirman que en un primer momento vieron cargando a agentes de azul cerca del callejón (los escopeteros procesados iban con chamarras rojas), los ertzainas que han declarado hoy de estas unidades se han mantenido firmes en un mismo discurso: no se movieron en ningún momento de la calle Pozas, donde detuvieron a un joven que les estaba arrojando botellas, y los dos disparos que realizaron aquí fueron sin pelotas de goma.

«Como chinchetas»

En este contexto, el testimonio del funcionario 10.538 ha sido el que más dudas ha generado entre las defensas. Por ejemplo, cuando ha afirmado que, antes de los incidentes, escuchó por radio decir a uno de los mandos encausados que debía vigilar la zona de María Díaz de Haro que no le gustaba ese sitio y que se iba a ir de ahí. También ha dicho que cuando pasaron a poca velocidad por el callejón, para ver si alguien requería de su «atención», había ya «mucha gente» y que su furgoneta no recibió ningún impacto de objetos. Después, ha dicho, se mantuvieron «como chinchetas» en la zona de Pozas, donde les tiraron muchas cosas.

Fue entonces, ha insistido, cuando escuchó numerosas detonaciones provenientes de la zona del callejón. Tantas, ha remarcado, que parecía la «mascletá». Una definición que ha utilizado en dos ocasiones. En este punto de su declaración, la magistrada Reyes Goenaga le ha preguntado si no sintieron la necesidad de intervenir para ayudar a sus compañeros que estaban frente al callejón en esa situación de «tensión». Según ha dicho, no lo hicieron porque recibieron la orden de quedarse allí y no la «cuestionaron».

Este testimonio ha dado pie a un cierto rifirrafe entre los abogados de las defensas y de la acusación particular ante la sospecha de que algunos de los testigos pudiesen estar preparando previamente sus declaraciones. La letrada de la familia ha insistido en que uno de las ertzainas reconoció ayer que habló con los servicios jurídicos del departamento antes de declarar ante la jueza instructora y la abogada de la defensa ha replicado que no es nada distinto a lo que ha ocurrido con las personas que han declarado citadas por la acusación particular. La jueza ha pedido que se tranquilicen todos y, a partir de ese momento, ha advertido al resto de testigos que no pueden hablar de lo que han declarado con las personas que todavía tienen que pasar por el juzgado.