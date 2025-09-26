El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de un centenar de agentes han suscrito la propuesta de Kontseilua este viernes en San Sebastián. E. C.

Kontseilua pide que se exija saber euskera en «todos» los puestos de la Administración

La plataforma presenta una propuesta de acuerdo sociopolítico para dar un «impulso» a la lengua vasca, con el respaldo de más de un centenar de agentes

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:15

Euskalgintzaren Kontseilua, la plataforma que aglutina a la mayoría de agentes a favor de la normalización del euskera, ha presentado este viernes en San Sebastián ... su propuesta de acuerdo sociopolítico para dar un «impulso» a la lengua vasca. El documento (se puede consultar aquí) cuenta con el respaldo de más de un centenar de agentes políticos, institucionales, sindicales, culturales, sociales... Plantea adoptar una serie de medidas en diferentes ámbitos, tanto de la esfera pública como de la privada para avanzar en el uso social del idioma.

