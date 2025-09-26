Kontseilua pide que se exija saber euskera en «todos» los puestos de la Administración

Euskalgintzaren Kontseilua, la plataforma que aglutina a la mayoría de agentes a favor de la normalización del euskera, ha presentado este viernes en San Sebastián ... su propuesta de acuerdo sociopolítico para dar un «impulso» a la lengua vasca. El documento (se puede consultar aquí) cuenta con el respaldo de más de un centenar de agentes políticos, institucionales, sindicales, culturales, sociales... Plantea adoptar una serie de medidas en diferentes ámbitos, tanto de la esfera pública como de la privada para avanzar en el uso social del idioma.

El documento parte de un diagnóstico que dibuja un futuro sombrío para el euskera como lengua «minorizada» por el empuje de la globalización, el fenómeno migratorio y la digitalización, entre otros factores. Un panorama de «emergencia lingüística» en el que existe el «riesgo» de que se produzcan «retrocesos» en el proceso de revitalización del idioma.

Para hacer frente a esta situación, Kontseilua urge a los poderes públicos a impulsar una batería de medidas desde una perspectiva «transversal». En concreto, plantea actuar en los ámbitos de la educación formal y no formal, la alfabetización de adultos, la cultura, la Administración, el ámbito socioeconómico, los medios de comunicación y el entorno digital.

La plataforma, por ejemplo, propone que la Administración exija a «todos» sus trabajadores que sean «capaces de llevar a cabo sus funciones en euskera», para lo que sería preciso habilitar mecanismos de formación interna. Además, pide que «todos los nuevos trabajadores tengan una aptitud adecuada en euskera». Hasta ahora, la normativa señala que las instituciones deben tener en cuenta la realidad sociolingüística de su entorno a la hora de determinar cuántas plazas deben ser ocupadas por vascohablantes o bilingües. Éste es, de hecho, el criterio que han seguido los tribunales a la hora de tumbar varias OPEs al entender que los poderes públicos se han extralimitado al exigir el conocimiento del idioma. Kontseilua y la mayoría de agentes del mundo euskaltzale consideran estas decisiones una «ofensiva judicial» contra el euskera.

Para alcanzar este escenario de una Administración completamente euskaldun, el documento presentado este viernes aboga por valorar el idioma como mérito en las nuevas contrataciones y convocatorias públicas de empleo como paso previo a exigir el conocimiento de la lengua en todos los puestos de trabajo. Además, Kontseilua propone introducir una cláusula en todos los procesos de contratación pública para que se prioricen los criterios lingüísticos «por encima» del propio servicio a prestar.

Las medidas planteadas por Kontseilua abarcan otros ámbitos, incluido el de la empresa privada. Entre otras cosas, propone que todas las compañías con más de 50 trabajadores cuenten de forma obligatoria con un plan de euskera. Y que, en un plazo «determinado» de tiempo, todas las empresas tengan la «obligación» de ofrecer sus productos y servicios en euskera.

«Motivación afectiva»

Para Kontseilua, la educación es un elemento clave en su idea de impulsar el uso de la lengua vasca. Así, cree que «ha llegado el momento» de implantar el modelo de inmersión lingüística en todos los colegios de Euskadi (en Navarra e Iparralde plantea otros ritmos). Pero también ve fundamental trabajar la «motivación afectiva» hacia el euskera, tanto de alumnos como docentes. Un empeño en el que las familias también deberían jugar un papel relevante.

En la Formación Profesional, un campo clave por ser pasarela al mundo laboral, propone «priorizar» a las empresas que ofrezcan prácticas en euskera. Y en la Universidad, su planteamiento es que las agencias de evaluación «revisen los criterios lingüísticos de las publicaciones con el fin de otorgar una puntuación o valoración diferenciada al uso del euskera».

En el fondo, Kontseilua considera el euskera un vehículo de «cohesión social, justicia social y convivencia». En un contexto en el que aumentan los flujos migratorios, considera fundamental acercar a los extranjeros al euskera. Para ello, la plataforma pide destinar los recursos «necesarios» para la euskaldunización de los recién llegados, tanto de los niños como de los adultos.