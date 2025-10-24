El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Junts someterá a sus bases la decisión que tome el lunes sobre si mantiene o no su apoyo a Sánchez

Los posconvergentes se reúnen a comienzos de semana en Perpiñán con la duda de cómo marcar distancias con el Gobierno

C. Reino

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:26

Junts per Catalunya eleva la presión sobre el Gobierno y se prepara para consumar su distanciamiento de Pedro Sánchez en el ecuador de la legislatura. ... La formación nacionalista ha convocado a su cúpula a una reunión este lunes en Perpiñán (Francia). Carles Puigdemont pondrá sobre la mesa el debate sobre si ha llegado el momento de dar por concluido el apoyo a Pedro Sánchez, dos años después del pacto de Bruselas con los socialistas e investir al actual presidente del Gobierno. Lo que se resuelva será sometido a consulta de la militancia, como ya ocurrió con la propia alianza y con la salida del Govern de coalición con Esquerra en 2023. La mayoría en el partido se inclina por romper ya con el PSOE, apuntan fuentes conocedoras del sentir interno de la formación. La cuestión es que hay muchas formas de romper.

