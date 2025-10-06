El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El secretario general de Junts, Jordi Turull EP

Junts forzará al PSC a reclamar un «concierto económico»

Los postconvergentes amenazan con la ruptura a los socialistas en el Congreso si no avalan sus propuestas en el Parlament

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:34

Junts per Catalunya mantiene su amenaza de ruptura con Pedro Sánchez y advierte de que en otoño tomará una decisión sobre el futuro de la ... legislatura española. Esta decisión de los postconvergentes vendrá determinada, en parte, por lo que pase en las votaciones del debate de política general, que se celebra en el Parlamento catalán entre el martes y el jueves de esta semana. Junts presentará 22 propuestas de resolución como conclusión al debate. Y ha advertido este lunes de que «no aceptará» que los socialistas no se alinean con sus tesis en las mociones sobre el «concierto económico», la amnistía y el «conflicto político»,

