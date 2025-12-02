Junts desconfía de los guiños de Sánchez Los postconvergentes señalan que quedan las carpetas más relevantes: amnistía, catalán e inmigración

La diputada de Junts, Pilar Calvo Gómez, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados.

Cristian Reino Martes, 2 de diciembre 2025, 15:29 Comenta Compartir

Junts per Catalunya ha acogido con escepticismo el intento de Pedro Sánchez de rehacer los puentes y de tratar de reconducir la ruptura para ... agotar la legislatura. Los de Puigdemont han evitado este martes declaraciones públicas, tras las dos entrevistas del presidente del Gobierno, y hasta este miércoles no fijarán su posición de manera oficial. La portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, está previsto que ofrezca una rueda de prensa a primera hora de la mañana para reaccionar a los anuncios del president del Gobierno y al ofrecimiento de mano tendida.

Fuentes del partido, en cualquier caso, desconfían de los anuncios realizados por el líder socialista en sendas entrevistas en Rac1 y RTVE. En Junts reconocen que el presidente del Gobierno ha dado un giro, al pasar de decir que cumplía todo a admitir los incumplimientos. Pero la formación nacionalista se mantiene firme en la decisión que adoptó hace un mes de romper con el Gobierno y que su militancia ratificó de manera mayoritaria. En las filas soberanistas solo consideran que el plan de acercamiento de Sánchez tendría credibilidad cuando cumpla con los sustancial. Esto es, la amnistía, el reconocimiento del catalán en la UE y la delegación de las competencias en inmigración, asunto este último al que no se ha referido el presidente del Gobierno en las intervenciones de este martes.

