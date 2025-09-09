El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras. Efe

Junts confirma que tumbará la reducción de la jornada laboral

Nogueras asegura que la reforma que propone el Gobierno la acabarán pagando «los de siempre» y es un «ataque» contra las pymes

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:20

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha ratificado este jueves el voto en contra de su partido a la propuesta del Gobierno ... de reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37 y media. Junts mantiene la enmienda a la totalidad y en la votación de este miércoles tumbará la propuesta estrella de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Nogueras ha evitado lanzar un aviso al Gobierno de cara a los Presupuestos y ha criticado que el Ejecutivo haya llevado el texto a votación en el Congreso sin haber llegado a un acuerdo con Junts y con la patronal y sí con los sindicatos.

