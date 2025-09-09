Junts confirma que tumbará la reducción de la jornada laboral

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha ratificado este jueves el voto en contra de su partido a la propuesta del Gobierno ... de reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37 y media. Junts mantiene la enmienda a la totalidad y en la votación de este miércoles tumbará la propuesta estrella de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Nogueras ha evitado lanzar un aviso al Gobierno de cara a los Presupuestos y ha criticado que el Ejecutivo haya llevado el texto a votación en el Congreso sin haber llegado a un acuerdo con Junts y con la patronal y sí con los sindicatos.

Trabajo, Sumar y Junts han negociado hasta el último momento. Pero no han podido ponerse de acuerdo. Nogueras mantuvo una reunión el lunes con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. El secretario de Estado acusó a los postconvergentes de tener una visión irresponsable y de cometer una enorme equivocación. Según el Gobierno, Junts trasladó en ese encuentro su negativa a apoyar la reforma legal para reducir la jornada laboral.

Nogueras, que no cierra la puerta a negociar de nuevo una vez decaiga la propuesta gubernamenal, ha asegurado que la reforma que propone el Gobierno la acabarán pagando «los de siempre» y es un «ataque» contra las pymes catalanas y las clases medias y trabajadoras, que se verían «empobrecidas» por la reforma legal. Junts ha acusado al Gobierno de legislar contra Cataluña y su tejido empresarial. «Reducir horas no paga hipotecas ni alquileres», ha aseverado.

Junts se visto en la obligación de explicar su posición, como ya le ocurrió cuando se opuso a regular los alquileres de temporada. Nogueras ha aclarado que desde el punto de vista teórico, los postconvergentes no están en contra de que se reduzca la jornada laboral a los trabajadores. Pero a su juicio, la ley pone en riesgo el estado de bienestar y más en concreto pone en peligro la viabilidad de negocios de pequeñas y medianas empresas y el de autónomos. «Estamos a favor de la reducción de la jornada laboral, pero más aún de preservar el estado de bienestar y los puestos de trabajo», ha señalado, dando apoyo a la posición de las patronales catalanas Foment y Pimec.«Cuando desaparece la cultura del esfuerzo», ha justificado, «empieza el empobrecimiento».

Según Junts, si el mercado laboral y el modelo económico español fuera más competitivo, podría estar a favor de la reducción de la jornada. Pero tal y como está en estos momentos y poniendo a su juicio el foco en el absentismo, «penaliza» a las pymes. La posición de algunos, ha criticado, es muy «fácil». «Trabajar menos y vivir más», pero están «hipotecando el futuro»

«Estamos a favor de la reducción laboral pero más a favor de preservar el estado de bienestar», ha señalado, buscando en todo momento aclarar la posición de su partido, que está recibiendo fuertes críticas de los grupos de la izquierda.

Nogueras ha tratado de desligar el voto sobre la reducción de la jornada con el resto de carpetas que tiene abiertas con el Gobierno. «Los Presupuestos son una carpeta absolutamente separada de ésta», ha asegurado. «Tema a tema», ha señalado. A su juicio, la política española en general no es consciente de la realidad económica catalana. Según Nogueras, se legisla perjudicando a Cataluña y minando a su clase media y trabajadora.