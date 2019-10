Junqueras rechaza un indulto: «Que se lo metan por donde les quepa» Oriol Junqueras. Forcadell asume que hubo errores en el independentismo por no ser «empáticos» con los no soberanistas CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 22 octubre 2019, 21:02

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, condenado a trece años de prisión por un delito de sedición, rechazó este martes de forma categórica un eventual perdón gubernamental. «El indulto se lo pueden meter por donde les quepa», afirmó este martes rotundo Oriol Junqueras en una entrevista al diario 'Nació Digital'.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, reveló este martes en 'Eldiario.es' que había tratado la cuestión de los indultos con el presidente del Gobierno en la reunión que mantuvieron la semana pasada, aunque no avanzó la posición de Pedro Sánchez. El perdón a los condenados por el Supremo no está sobre la mesa y ninguna de las fuerzas que pueden ganar las elecciones ha mostrado su voluntad de plantearlo tras el 10 de noviembre.

Destacados dirigentes socialistas se mostraron a favor meses atrás como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, o la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, pero nadie en el independentismo tiene intención de pedirlo, tal y como apunta Junqueras. Lo que reclama el secesionismo es una «ley de amnistía».

El dirigente republicano consideró además que es un «orgullo» estar en prisión por haber permitido la celebración de un referéndum y volvió a abogar por la convocatoria de elecciones en Cataluña en las que apuesta por Pere Aragonès como su sustituto, toda vez que con la condena ha quedado inhabilitado.

Carme Forcadell también se expresó este martes con sinceridad en una entrevista en la prensa catalana. La expresidenta de la Cámara catalana, condenada a once años de prisión también por sedición, hizo autocrítica en Catalunya Ràdio, al admitir que el independentismo quiso correr demasiado y no tuvo en cuenta a la otra mitad de la sociedad catalana. «No tuvimos empatía con la gente que no es independentista», dijo.

«Se debe hacer una lectura realista de lo que pasó. Quizá hicimos una lectura precipitada. Si entonces hubiéramos hecho una buena lectura no nos habríamos puesto nunca un calendario», señaló. Una reflexión que vale para valorar los hechos de octubre de 2017 y también los planes de Quim Torra que vuelve a situar una fecha, finales de 2021, como tope para celebrar otro referéndum. Forcadell admitió que «lloró al ver la violencia en la calle, no con la sentencia».