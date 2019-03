Junqueras quiere la revancha con Puigdemont La decisión del expresident fugado de liderar las listas europeas por JxCat volverá a enfrentarle a quien fue su 'número dos', desde hace un año en prisión provisional ADOLFO LORENTE Lunes, 11 marzo 2019, 11:36

Las del 26 de mayo serán unas elecciones europeas con marcado acento catalán. Porque si el independentismo se empeña en señalar a España como el enemigo 'número uno' de todos sus males, la letra pequeña recuerda que el 'conflicto' no sólo es entre catalanes, también entre secesionistas. Vuelve el gran duelo: Puigdemont vs Junqueras. Junqueras vs Puigdemont. O reválida o revancha. Las heridas que dejaron las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017, cuando JxCat, desde Waterloo, ganó la partida por sorpresa a ERC con promesas luego incumplidas. Cómo no recordar aquel «volveré si soy elegido president de la Generalitat».

Si la semana pasada Esquerra Republicana sorprendió a todos anunciando que Oriol Junqueras será su candidato a las elecciones comunitarias, Puigdemont contraatacó el domingo postulándose él como cabeza de lista por JxCat. Una decisión, por otra parte, que tiene mucho de simbólico y escaso valor práctico ya que si quiere ser eurodiputado español deberá regresar a Madrid para firmar el acta y jurar la Constitución.

Que la relación entre ambos líderes es, digamos, mejorable, es algo tan evidente como las ganas que tiene ERC de hacerse con la hegemonía del espacio nacionalista catalán en detrimento de aquello que en su día se llamó CiU, luego PDeCat, más tarde JxCat y, ahora, Crida. Junqueras nunca ha perdonado a Puigdemont que huyese a finales de octubre de 2017 sin al menos consultarle y así lo recuerda cada vez que ha tenido ocasión. Además, la derrota del 21-D, con él en la cárcel y el expresident en Bruselas escoció y mucho en las filas republicanas, que han cerrado filas para no volver a tropezar en la misma piedra.

Las píldoras que estos meses ha lanzado quien fue 'número dos' del Govern han sido constantes y de enorme carga política. La última, en 'Le Figaro', a las puertas del juicio al 'procés'. «Yo me quedé por sentido de responsabilidad hacia mis ciudadanos. Sócrates, Séneca o Cicerón pudieron huir y no lo aprovecharon, una actitud que me impresiona por su responsabilidad cívica y ética«.

La tensión es máxima y las ganas de 'vendetta', enormes. El 26 de mayo, las elecciones europeas tendrá un inesperado acento secesionista catalán. O reválida o revancha. Vuelve el gran duelo.