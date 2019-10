Junqueras: «No es justicia, es venganza. ¡Visca Cataluña!» REUTERS Los dirigentes encarcelados han reaccionado inmediatamente a la sentencia, que califican de «injusta» YOLANDA VEIGA Lunes, 14 octubre 2019, 14:01

Oriol Junqueras (13 años) «Solo os mueve la venganza, os ciega el orgullo herido»

«Esto no es justicia, es venganza. Todo el mundo sabía que no habría un juicio justo. Lo ha visto todo el mundo. Ni blanda, ni dura, cualquier sentencia que no fuera absolutoria sabíamos que sería injusta y más después de dos años de prisión preventiva». Así arranca el audio de más de dos minutos con el que el líder de ERC ha respondido a la condena del Supremo, 13 años de cárcel. Junqueras se ha mostrado «cabreado, indignado», pero asegura tener «más motivos para ser republicanos e independentistas y para querer la independencia de Cataluña». Considera que la decisión judicial «no va contra nadie en concreto», sino que es «un castigo contra todos, los que vivimos aquí, los que vivimos en Cataluña». Califica el fallo de «castigo» y de «ataque directo a la libertad», pero aventura que «la independencia seguro que es inevitable». «No quiero ni puedo vivir en un Estado que nos quiere robar la dignidad, los derechos y la libertad. Nadie lo quiere ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para los hijos de nadie. No desfallezcáis, tenemos que persistir, persistir y persistir», termina Junqueras, y rubrica con un «¡Visca Cataluña!».

Además del audio, el exvicepresidente del gobierno catalán ha publicado también una carta dirigida a la militancia en la que se pronuncia en los mismos términos que en el audio. Arremete contra los que «quieren destrozar vidas, descabezar partidos y liderazgos, frenar y acabar con un movimiento político y democrático, y silenciar a todo un pueblo que se quiere expresar en las urnas». Insiste en la «venganza» que supone la sentencia, que no hace sino reafirmarle en sus «convicciones democráticas y republicanas». Hace un llamamiento a «olvidarnos de venganzas» y a «llenarnos de esperanza». Y se muestra optimista respecto al futuro: «Hoy no acaba nada, ni vencéis ni convencéis porque sólo os mueve la venganza, os ciega el orgullo herido». Advierte que «la cárcel, por muy dura e injusta que sea, es solo una etapa más en el camino para conseguir la libertad» y que volverán: «Volveremos más fuertes».

Raül Romeva (12 años) «De pie, combativos, dignos»

Desde su cuenta de Twitter, Raül Romeva, exconseller de Exteriores, advertía en una nota rubricada a mano: «Hace meses que nos sentenciaron». Asegura que «esta prisión injusta» es «una herramienta política que, unida a la determinación de la ciudadanía, nos determinará todavía más en esta lucha por los derechos colectivos» y lanza una advertencia. «Ninguna sentencia cambiará las aspiraciones políticas de millones de ciudadanos». Finaliza la carta con un gráfico: «De pie, combativos, dignos».

Missatge del Raül: pic.twitter.com/BxrA55Ifj6 Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) October 14, 2019

Jordi Turull (12 años) «¡Viva Cataluña libre!»

El exconsejero de Presidencia ha sido escueto en su cuenta de Twitter y ha escrito en mayúsculas: «¡Viva Cataluña libre!».

VISCA CATALUNYA LLIURE! Jordi Turull i Negre (@jorditurull) October 14, 2019

Carme Forcadell (11 años y 6 meses) «Hoy la democracia vive un día oscuro»

La expresidenta Parlament ha escrito en su cuenta de Twitter que «la injusticia se ha consumado». Asegura que nunca se cansarán de decir «allá donde haga falta» que «el libre debate parlamentario no es delito, es un derecho ejercerlo y un deber de defenderlo». Para Forcadell hoy «la democracia vive un día oscuro, pero ni en momentos así el derrotismo nos tiene que vencer».

La injustícia s'ha consumat. El lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo. No ens cansarem de dir-ho allà on faci falta. Avui la democràcia viu un dia fosc, però ni en moments així el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem! Carme Forcadell (@ForcadellCarme) October 14, 2019

Josep Rull (10 años y 6 meses) «Nos mantendremos... pueblo»

El exconsejero de Territorio ha censurado duramente la sentencia: «Si hubieran juzgado los hechos, nos habrían absuelto. Como han juzgado las ideas, nos han condenado». No solo a ellos. Rull asegura que el fallo delSupremo «condena a los dos millones y medios de catalanes que votaron 1 de octubre en uno de los ejercicios más extraordinarios de democracia que ha vivido Europa en este siglo». Y finaliza con un: «Nos mantendremos... pueblo».

Si haguessin jutjat els fets, ens haurien absolt. Com que han jutjat les idees, ens han condemnat. Condemnant-nos han condemnat als 2’5M de catalans que van votar l’#1O en un dels exercicis més extraordinaris de democràcia que ha viscut Europa el SXXI.

“Ens mantindrem ... poble” pic.twitter.com/103BoD9PGa Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) October 14, 2019

Joaquim Forn (10 años y 6 meses) «Gracias porque sabemos que siempre estáis»

El exconsejero de Interior ha publicado un mesaje únicamente de agradecimiento en Twitter: «Gracias por vuestro apoyo. Gracias porque sabemos que siempre estáis. No desfallecemos. ¡Viva Cataluña libre!»