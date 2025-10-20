El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Leire Díez, supuesta fontanera del PSOE. EFE

El juez permite la personación del PP en la causa contra la supuesta fontanera del PSOE

El instructor Arturo Zamarriego se apoya en el bloqueo parlamentario de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que elimina la figura jurídica de la acusación popular

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:12

Comenta

El juez de instrucción Arturo Zamarriego ha permitido la personación del PP como acusación popular en la causa contra Leire Díez. La supuesta fontanera ... del PSOE está acusada de cohecho y tráfico de influencias a raíz de una querella presentada contra ella por HazteOir.org. La formación que preside Alberto Núñez Feijóo se suma ahora a las mismas acusaciones formuladas por la asociación ultracatólica al no haber presentado aún una denuncia propia, puntualiza el magistrado.

