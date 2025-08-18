Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado persiste en su empeño de mantener abierta la línea de investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, ... Begoña Gómez, un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, en verano de 2018. Pese a que el Tribunal Supremo descartó por falta de indicios abrir una causa al actual ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por estos mismos hechos cuando trabajaba en Moncloa (era secretaria general) después de que Peinado remitiera una exposición razonada contra él, el magistrado no da su brazo a torcer y ha citado a declarar a las dos imputadas.

En un auto de cinco páginas al que ha tenido acceso este periódico, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha fijado la declaración de Gómez para el día 11 de septiembre a las 10.30 horas. La esposa de Pedro Sánchez ya figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo por otras líneas de investigación de la causa. Aunque Peinado ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Cristina Álvarez como asesora, de momento no había imputado dicho delito a Begoña Gómez.

El instructor ha visto pertinente tomar declaración también como investigada a la propia Álvarez, a quien cita el día 10 de septiembre, a las 11.00 horas. Cabe recordar que aunque ya declaró como investigada, la Audiencia Provincial de Madrid anuló este interrogatorio. Por estos mismo hechos ya fue citado y se acogió a su derecho a no declarar el actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, el pasado mayo porque tiene recurrida su imputación ante la Audiencia Provincial.