El juez niega a Aldama viajar a Miami para reunirse con un directivo del equipo de Messi

El enésimo intento del empresario Víctor de Aldama, en libertad con medidas cautelares, de abandonar del país por motivos laborales o de ocio ha vuelto ... a resultar infructuoso. El presunto «conseguidor» del 'caso Koldo', cuyo acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción permitió su excarcelación por un millonario fraude de IVA con hidrocarburos, reclamó al juez del Tribunal Supremo permiso para desplazarse a Miami entre el 24 y el 27 de septiembre próximo por motivos laborales. Pero la respuesta del instructor Leopoldo Puente, conocida este martes, ha vuelto a ser la misma: no.

De Aldama, de quien la Guardia Civil sospecha que esconde un botín en el extranjero superior a los 70 millones de euros procedente del fraude tributario con la gestión de hidrocarburos, pretendía volar a Florida para reunirse con un directivo del Inter de Miami, el club en el que juega el jugador argentino Lionel Messi y cuyos propietarios son el exfutbolista David Beckham y el empresario de la construcción estadounidense Jorge Mas, dueño también en España del Real Zaragoza.

Para el juez, no hay ninguna circunstancia extraordinaria o excepcional que pudiese modificar la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país que pesa sobre De Aldama desde diciembre de 2024, más allá de las "genéricas razones profesionales" vinculadas a su actividad en el ámbito deportivo. Añade la resolución que el corruptor confeso necesita atender a sus gastos personales y familiares, así como a las dificultades para continuar en España el desarrollo de sus ocupaciones laborales por su situación judicial. Pero el magistrado responde que no entiende este argumento, incluso no aprecia motivo suficiente una documento aportado por la defensa para viajar a Miami.

En concreto, alguien que se presenta como director deportivo del Inter de Miami le ha enviado una carta a Aldama para desplazarse a Florida "con el propósito de sostener una serie de reuniones estratégicas enfocadas en alianzas deportivas en el mercado internacional, participando en encuentros con diferentes organizaciones y representantes del sector deportivo, con el objetivo de explorar oportunidades de colaboración, fortalecer vínculos institucionales y desarrollar proyectos de carácter internacional que promuevan el crecimiento y la expansión de nuestras actividades".

Pero el juez Puente no se lo cree y alega que, "más allá de los genéricos términos de la carta de invitación", no se ofrece explicación alguna sobre el papel del investigado en el 'caso Koldo' y en un fraude con hidrocarburos en estas reuniones. Tampoco el motivo por el cual es ineludible su presencia personal en Miami, pudiendo estar presente de forma telemática.

Interés en Portugal

Esta es la cuarta vez desde primavera que el juez deniega un viaje al extranjero a De Aldama. La última vez fue el pasado 16 de junio, cuando éste quería desplazarse a Lisboa con el fin de asistir a una reunión que enmarcó en un proyecto inmobiliario. El instructor consideró que el presunto «conseguidor» y comisionista no aportó ninguna justificación de la existencia y necesidad de la citada reunión, por lo que rechazó esta solicitud, como ya hizo una semana antes con otro viaje «ida y vuelta» a Portugal y en abril pasado cuando reclamó sin éxito poder acudir a un retiro espiritual al país vecino.

Se da la circunstancia de que Portugal fue el país en el que, según la investigación del 'caso Koldo', Aldama habría podido enviar parte de su patrimonio tras vaciar a través de presuntos testaferros varias sociedades radicadas en España cuando se supo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Del mismo modo, la causa abierta contra él por un supuesto fraude de IVA con la gestión de hidrocarburos de unos 220 millones de euros investiga si dispone de unos 70 millones ocultos en el extranjero de los que, de momento, no ha dado información para su localización. Ello pese a que mantiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción por el llamado 'caso Koldo' para incriminar al exministro José Luis Ábalos, a su asesor en Transportes Koldo García o al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional.