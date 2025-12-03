El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrada al Campus de Acciona, sede principal de la multinacional. EFE

El juez interroga hoy a dos exjefes de Acciona señalados por la UCO en el 'caso Koldo'

Pelegrini y Olarte tendrán que aclarar si el 2% de los contratos con Servinabar adjudicados por Transportes, unos 6,7 millones, fueron a pagar mordidas a Santos Cerdán y Koldo García

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:44

Comenta

La línea de investigación abierta por el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo sobre Acciona Construcción entra este miércoles en ebullición. El juez ... Leopoldo Puente toma declaración a un exdirectivo de la filial y a un subordinado suyo por su vinculación con las obras públicas que la constructora logró en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar. La mercantil navarra que los investigadores sitúan en el epicentro de la presunta trama de amaños en esas licitaciones a cambio de comisiones ilegales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  3. 3 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  4. 4

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  5. 5 La Aemet avanza el tiempo en Bizkaia para el puente de diciembre
  6. 6

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  7. 7 Al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Bizkaia
  8. 8 La pizza bilbaína que ha sido elegida entre las tres mejores de Euskadi
  9. 9

    Las incógnitas sobre las muertes de Sharit y Rosmed: las familias hablan de «homicidio perfecto» y la policía, de suicidio
  10. 10 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El juez interroga hoy a dos exjefes de Acciona señalados por la UCO en el 'caso Koldo'

El juez interroga hoy a dos exjefes de Acciona señalados por la UCO en el &#039;caso Koldo&#039;