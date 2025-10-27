El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ayer rodeado de medios de comunicación en Alicante. EFE

La juez estrecha el cerco sobre Mazón y pide su registro telefónico durante la dana

La instructora quiere «determinar y cuadrar» los comentarios que pudiera haber efectuado el president «sobre cómo iba la reunión del Cecopi»

A. Rallo | K. Domínguez

Valencia | Bilbao

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:32

Comenta

La jueza de la dana sigue estrechando el cerco alrededor del presidente Carlos Mazón, cada día más presionado política, judicial y socialmente por su gestión ... durante la mortal riada que hace ahora justo un año arrasó parte de la provincia de Valencia. En un auto notificado este lunes, la instructora reclama a Les Corts que le envíe el informe que detalla las llamadas que el presidente efectuó en la fatídica tarde de la dana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  6. 6

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  7. 7

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»
  8. 8 Muere a los 64 años el exportero vasco José Manuel Ochotorena
  9. 9 El SEPE impedirá compaginar el subsidio con un trabajo durante más de cuatro meses
  10. 10

    Puigdemont formaliza la ruptura con Sánchez y deja en minoría al Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La juez estrecha el cerco sobre Mazón y pide su registro telefónico durante la dana

La juez estrecha el cerco sobre Mazón y pide su registro telefónico durante la dana