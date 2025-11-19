El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Santos Cerdán el día que fue a declarar al Supremo Reuters

El juez libera a Cerdán al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya las pruebas de su trama corrupta

El instructor, que afirma que la investigación ya ha confirmado los «consistentes indicios de criminalidad» del exmano derecha de Sánchez, cree no obstante que ya no tiene capacidad de interferir en las pesquisas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:08

Comenta

142 días después de ingresar en Soto del Real, Santos Cerdán saldrá de la cárcel en las próximas. Leopoldo Puente, el juez del 'caso Koldo' ... en el Supremo, ha decretado hoy la libertad provisional del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El magistrado, en su resolución, argumenta que considera «seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas» que fundamentó la orden de prisión sin fianza que dictó contra él el pasado 30 de junio. Así, le deja en libertad, pero acordando contra él las medidas cautelares como comparecencias quincenales en el Juzgado y la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.

