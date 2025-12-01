El juez cita a los peritos para aclarar si los audios de Koldo fueron manipulados

La diligencia es «relevante» para la causa y no es para menos. El juez instructor del 'caso Ábalos-Koldo-Cerdán' en el Tribunal Supremo, Leopoldo ... Puente, no quiere esperar más tiempo y ha citado para el próximo jueves 11 de diciembre a los peritos de la Guardia Civil y de la defensa de Santos Cerdán. El magistrado quiere aclarar las «discrepancias» existentes entre ambos en sus informes sobre la autenticidad de los audios intervenidos a Koldo García en febrero de 2024. Unas grabaciones que se han convertido en el indicio más potente del procedimiento hasta la fecha y que, por ejemplo, supusieron el ingreso en prisión preventiva del exsecretario de Organización del PSOE en junio pasado. Una reclusión que concluyó a mediados de noviembre.

En una resolución conocida este lunes, el instructor quiere contradecir las conclusiones técnicas ofrecidas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (Secrim) en julio pasado y las presentadas la pasada semana por la defensa de Cerdán. En concreto, por los peritos Javier Martín y Hernán López, «en cuyo contenido viene a ponerse en cuestión la metodología y las conclusiones que se reflejan en los informes» aportados por los agentes del instituto armado.

El instructor quiere escuchar en un margen de dos horas a los cuatro especialistas del Secrim que avalaron la autenticidad de los audios de Koldo, «al efecto de explicar, aclarar o complementar sus explicaciones», y a las 12:00 de la mañana a los citados Martín y López, del Laboratorio Pericial Forense, para rebatir los argumentos de los integrantes del departamento de ingeniería digital de la Guardia Civil.

Fundamenta el juez Puente en la necesidad y urgencia de conocer si los audios «fueron grabados directamente en los terminales en los que se hallaron o si pudieron proceder de otros archivos de audio después grabados en aquéllos, así como si dichos archivos de audio resultan auténticos, en el sentido de que pueda descartarse, en términos de razonabilidad, que hayan podido ser objeto de alguna clase de manipulación, corte o edición».

Los archivos y el Iphone

El pasado 26 de noviembre, la defensa de Cerdán presentó un informe de 56 páginas que responde al 'dossier' de los investigadores del pasado 5 de junio, que detalla los audios intervenidos al que fuera asesor ministerial Koldo García, y el trabajo posterior de los peritos oficiales sobre la autenticidad de las grabaciones que señalan a Cerdán y Ábalos en actividades supuestamente ilícitas.

Los dos especialistas del informe de Cerdán extrajeron dos conclusiones fundamentales en su denso estudio: que el análisis «exhaustivo» realizado sobre la documentación obrante en autos, las periciales oficiales y los archivos de audio acreditan «un conjunto convergente de incoherencias técnicas, temporales, estructurales y metodológicas».

En segundo lugar, examinan los sistemas operativos de los terminales Iphone intervenidos por la UCO en la vivienda de Alicante de Koldo y el resultado, «de manera irrefutable, es que los archivos fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad».

Para llegar a esta aseveración el informe de los especialistas Javier Martín y Hernán López pone el énfasis en el rastro que ha aparecido de versiones de Apple posteriores al momento en el que se realizaron supuestamente las grabaciones. Por ejemplo, el hecho de identificar «rastros simultáneos de iOS 12.2 e iOS 13.1.2 en audios atribuidos a abril de 2019» supone «una imposibilidad técnica categórica», aseguran los especialistas de la defensa.

Del mismo modo, constatan que las grabaciones incautadas y que sirvieron para investigar y encarcelar en junio a Cerdán por su papel como presunto gestor del reparto de comisiones ilegales presentan «anomalías objetivas e incompatibles con un ciclo de vida digital nativo». Entre ellas, destacan divergencias de frecuencia de muestreo y bitrate (cantidad de datos que se transmiten en un segundo) entre archivos supuestamente generados con la mismas aplicación y dispositivo; desfases significativos entre el tiempo real de grabación y el tiempo de codificación; y coincidencias masivas en fechas de modificación «que solo pueden explicarse por exportación, reensamblaje o manipulación técnica de un único evento de sistema».