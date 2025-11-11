Decisión insólita de Peinado: habilita el domingo para interrogar a la nueva alto cargo de Moncloa imputada

El domingo por la tarde. El juez del ‘caso Begoña Gómez’ ha tomado otra insólita decisión y decidido habilitar un domingo por la tarde para ... la instrucción de la causa contra la mujer del presidente. Juan Carlos Peinado ha citado a las 17:30 horas del próximo 16 de noviembre a Judith Alexandra González Pedraz, la alto cargo de Moncloa que imputó el miércoles de la pasada semana por ser la superiora jerárquica de Cristina Álvarez Rodríguez, la asesora de Presidencia de Gobierno que trabajó supuestamente para la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez en la Complutense a pesar de cobrar un salario público.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha tomado esta inusual decisión a fin de evitar nuevos solapamientos después de que el letrado de Álvarez le informara que tenía señalamientos para este miércoles 12 de noviembre, cuando en principio Peinado había citado a declarar a Judith Alexandra González como investigada y a Diego de Alcázar, Miguel Escassi y Juan Carlos Doadrio Villarejo como testigos. Alcázar, Escassi y el vicerrector Doadrio también comparecerán ahora el domingo.

Peinado -quien ya había citado en sábado a Gómez, entre otros, aprovechando una guardia- este domingo, sin embargo, no tenía que trabajar en los juzgados de Plaza de Castilla.

Peinado imputó a González, secretaria General de la Presidencia del Gobierno, por malversación. Judith Alexandra González es superior jerárquica desde marzo de 2023 de Álvarez, parte del período en el que esta trabajadora pública se dedicó presuntamente a la gestión del día a día de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía Gómez. Entiende el juez que González fue conocedora o al menos toleró que Álvarez se dedicara a ayudar en su carrera profesional a Gómez.

Aval de la Audiencia Provincial

Tras recibir el aval el pasado octubre de la Audiencia Provincial de Madrid para seguir investigando la supuesta malversación en el empleo de Álvarez, Peinado convocó Judit Alexandra González para informarle de que inicia contra ella una imputación por el procedimiento del tribunal de jurado, la misma vía que para los otros cuatro encausados. González, que pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2006 y que también fue directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, es una de las integrantes del equipo de Moncloa claves en la organización de la vida diaria de Sánchez y su esposa.

Peinado atribuye al cargo de la Secretaría General de la Presidencia el ser «conocedor» de los «actos de carácter institucional sobradamente conocidos por su proyección mediata» de Álvarez, quien «además lleva a cabo una labor de carácter privado en una universidad, en este caso la Universidad Complutense de Madrid».

De esa forma, sostiene, se «puede cometer el delito de malversación, en la modalidad de comisión por omisión, por su posición de garante, impartiendo las correspondientes órdenes o instrucciones para que dicha persona», en alusión a Álvarez, la asesora de Gómez, «se abstenga de continuar con esas labores de carácter privado».