El exministro de Transportes José Luis Ábalos en el Congreso. EFE

El juez niega filtración del auto sobre el patrimonio de Ábalos y acota la interpretación de Tellado

El instructor Puente rechaza investigar si la UCO filtró a Tellado el documento patrimonial del exministro por tratarse de una «inconsistente conjetura»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:34

Comenta

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Cerdán', ha rechazado la petición de la defensa del exsecretario de Organización del PSOE en ... la que reclamaba explicaciones a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que en el plazo de 24 horas informase sobre una supuesta filtración del informe de la situación patrimonial del exministro José Luis Ábalos, basada en unas declaraciones públicas del secretario general del Partido Popular Miguel Tellado.

