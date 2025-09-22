La justicia investigará a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje a los socios independentistas del Gobierno

La justicia pone por primera vez en su punto de mira al Ministerio del Interior, y no solo al CNI, por el espionaje al independentismo ... catalán durante los primeros años del Gobierno de Pedro Sánchez. La jueza barcelonesa Miriam de Rosa Palacio ha aceptado admitir a trámite una querella presentada por cinco afectados del robo de datos con los software Pegasus y Candiru ( entre ellos el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala) contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 Félix Vicente Azón y María Gámez, quien ocupó el mismo cargo hasta 2023.

Ambos fueron nombrados y cesados por Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior actual y también en ese mimo puesto durante los meses en que supuestamente tuvieron lugar episodios denunciados, cuando presuntamente la Guardia Civil hizo uso de Pegasus para espiar a personas vinculadas a Tsunami Democratic, la plataforma que estuvo detrás de los graves disturbios de orden de público en Cataluña en otoño de 2019 a raíz de la publicación de la sentencia del procés en la que fueron condenados a penas de prisión los principales líderes de la intentona secesionista de octubre de 2017.

La demanda por delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos también se dirige contra Paz Esteban, quien dirigió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hasta que fue fulminada en mayo de 2022 precisamente por el escándalo del espionaje a los independentista y que ya está imputada por estos mismos hechos en otras cuatro causas; y contra diversos responsables de la empresa israelí NSO que comercializa el malware Pegasus.

Los querellantes y presuntamente espiados que firman esta demanda presentada el pasado 30 de abril, además de Matamala, son los empresarios tecnológicos del colectivo Sentinel Joan Arús, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives.