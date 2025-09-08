Una juez abre diligencias tras la petición de Ábalos de prohibir la emisión de la entrevista a su exmujer esta noche

La magistrada María Luisa Prieto, titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, ha abierto diligencias después de que José Luis Ábalos haya pedido ... que se prohíba la emisión la noche de este lunes en Telecinco de una entrevista a Carolina Perles, la última de las tres exmujeres del exministro de Transportes.

El todavía diputado ha reclamando que se secuestre el programa de Mediaset invocando que la entrevista puede atentar contra su honor. La magistrada Prieto, antes de tomar una decisión, ha pedido informe a la Fiscalía sobre las pretensiones de Ábalos, quien, además de pedir la prohibición de la emisión de esta entrevista, o su aplazamiento hasta que acabe la instrucción del 'caso Koldo', también ha reclamado que se decrete una orden de alejamiento de su domicilio de todos los periodistas que trabajan en Mediaset.

El programa, titulado El precio de la corrupción, está previsto que se emita esta noche a las 23 horas. En el avance de la entrevista facilitado por la cadena, Perles avisa que «Si José cae, no va a caer solo. Estoy convencida de que morirá matando».

«Probablemente, el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío», apunta entre otras cuestiones la última mujer que compartió matrimonio con Ábalos entre 2008 y 2021. «Yo presencié una llamada donde el presidente le dijo que qué pasaba, que si iba por libre. Le llamaba prácticamente todos los días», asegura también Carolina Perles en esa entrevista, en la que también afirma que «Ábalos no me ha arruinado la vida, pero lo ha intentado».