Juan Carlos I: «Me marché a Abu Dhabi para ayudar a Felipe VI»

El rey emérito rompió ayer su silencio desde que fijara su residencia en Abu Dhabi tras las investigaciones abiertas sobre su patrimonio y la existencia ... de millonarias cuentas en Suiza no declaradas. Juan Carlos I ha concecido una entrevista al diario 'Le Figaro' como anticipo de sus memorias, que saldrán publicadas en breve. Quien fuera monarca de España desde 1975 a 2014 defiende su papel en la Transición y admite que se trasladó al país árabe para «ayudar» a su hijo, Felipe VI, y proteger a la monarquía, que por entonces vivía sus momentos de menor respaldo entre la sociedad.

Sin llegar a abordar el escándalo de las cuentas que, al parecer, están a su nombre en el extranjero y que solo han sido reconocidas a Hacienda cuando fueron destapadas en los medios de comunicación, el rey emérito confiesa que decidió instalarse en Abu Dhabi para huir de los periodistas. «Lo hice para ayudar a mi hijo, busqué un lugar donde los periodistas de mi país no pudieran venir a encontrarme fácilmente», explica al rotativo galo. «La última vez que vino un periodista español, las autoridades locales lo metieron en la cárcel. Tuve que intervenir para sacarlo», asegura.

El libro, con el título de 'Reconciliación', se publicará en Francia el próximo 5 de noviembre. En España no llegará a las librerías hasta unas semanas más tarde. Lo edita Planeta. En sus memorias Juan Carlos I reivindica su legado en un intento de recuperar el brillo que tuvo como impulsor del final del franquismo y de la llegada de la democracia. Y que los escándalos que protagonizaron la última etapa de su reinado -como la relación con Corinna Larsen y el safari de Botswana- no acaben por ocultar en la Historia aquel resplandor de sus primeros años en el trono.

Ampliar Portada de las memorias del rey.

Reitera, en este sentido, que ha decidido publicar este libro «por los hijos y nietos» de sus amigos que «no tenían la menor idea sobre Franco ni sobre la Transición democrática que siguió. Pensé que era necesario ofrecer el testimonio directo de lo que viví durante 39 al servicio de mi país». Sorprenden las palabras que dedica al dictador, al que retrata con cierto cariño. «¿Por qué mentir, si fue una persona que me hizo rey, y en realidad me hizo rey para crear un régimen más abierto?», recalca cuando el periodista le asegura que la visión que ofrece de Francisco Franco puede escandalizar en España.

Tanto en el libro como en la entrevista publicada anoche, el monarca emérito aborda con profusión de detalles el fallido golpe de Estado del 23-F. Niega que durante horas actuara con tibieza contra los golpistas y asegura que desde el principio estuvo del lado del mantenimiento de la recién ganada democracia en España. Para sostener esta idea alude a una conversación que tuvo con el presidente de la República Francesa Emmanuel Macron en 2023, al que le dijo: «¿Cómo puedes creer que yo estaba en el complot?». Y explica que en el 23-F «no hubo un solo golpe, sino tres: el de Tejero, el de Armada y el de los políticos cercanos al franquismo. Alfonso Armada estuvo a mi lado durante 17 años. Le tenía mucho cariño, y me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre».

También dedica una parte de sus memorias y de la entrevista a hablar de la lucha contra ETA. Reprocha que durante el mandato de Valéry Giscard d'Estaing -«que era un arrogante»- Francia no ayudaba mucho en la lucha antiterrorista. Por eso cuando Giscard d'Estaing le pidió recibir el Toisón de Oro, la máxima distinción en España, se negó. «Preferí dársela, mucho más tarde, a Nicolas Sarkozy, en agradecimiento por la ayuda decisiva que prestó a España en la lucha contra los terroristas de ETA», admite.