Juan Carlos I, en una reciente visita a Sanxenxo. EFE

Juan Carlos I: «Me marché a Abu Dhabi para ayudar a Felipe VI»

El emérito concede una entrevista en Francia y defiende su papel en la Transición: «Franco me hizo Rey para crear un régimen más abierto»

Dani Meabe

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:05

El rey emérito rompió ayer su silencio desde que fijara su residencia en Abu Dhabi tras las investigaciones abiertas sobre su patrimonio y la existencia ... de millonarias cuentas en Suiza no declaradas. Juan Carlos I ha concecido una entrevista al diario 'Le Figaro' como anticipo de sus memorias, que saldrán publicadas en breve. Quien fuera monarca de España desde 1975 a 2014 defiende su papel en la Transición y admite que se trasladó al país árabe para «ayudar» a su hijo, Felipe VI, y proteger a la monarquía, que por entonces vivía sus momentos de menor respaldo entre la sociedad.

