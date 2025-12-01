El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Carlos I, el pasado noviembre en su visita a Galicia.

Juan Carlos I, el pasado noviembre en su visita a Galicia. Efe

Juan Carlos I reivindica en un vídeo su papel en la Transición y pide apoyo para su hijo

El rey emérito, que fue excluido de los actos por el 50 aniversario de la Monarquía, difunde un mensaje dirigido a los jóvenes a dos días de que se publiquen en España sus controvertidas memorias

M. E. A.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:57

Comenta

Juan Carlos I vuelve a escena. Nueve días después de que se celebrase el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía en España sin ... su presencia, el rey emérito ha difundido un vídeo en el que se dirige a los «jóvenes españoles» a quienes pide que apoyen a su hijo Felipe VI en el «duro trabajo» que tiene para «unir a todos los españoles». Un vídeo que el que fuera jefe del Estado durante 39 años envío a su círculo más cercano, al margen del Palacio de la Zarzuela, con la petición expresa de su máxima difusión.

Te puede interesar

