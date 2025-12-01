Juan Carlos I reivindica en un vídeo su papel en la Transición y pide apoyo para su hijo

Juan Carlos I vuelve a escena. Nueve días después de que se celebrase el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía en España sin ... su presencia, el rey emérito ha difundido un vídeo en el que se dirige a los «jóvenes españoles» a quienes pide que apoyen a su hijo Felipe VI en el «duro trabajo» que tiene para «unir a todos los españoles». Un vídeo que el que fuera jefe del Estado durante 39 años envío a su círculo más cercano, al margen del Palacio de la Zarzuela, con la petición expresa de su máxima difusión.

«Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en una circunstancias muy complejas, en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar. Pero con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es», asegura don Juan Carlos en el vídeo grabado.

Ese es el argumento que utiliza el padre de Felipe VI para justificar la publicación de sus controvertidas memorias que llevan por título 'Reconciliación' y que verán la luz en España el miércoles. «He realizado este esfuerzo con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, contada por alguien que vivió la Transición en primera persona, donde ha habido acontecimientos que han marcado nuestro futuro y todo este legado que yo os he podido dejar», relata sentado en una silla, con americana y sin corbata.

Al final del vídeo, Juan Carlos I reivindica el papel «esencial» de la institución en ese proceso y reclama el apoyo explícito «a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y mantener el papel de España en el mundo».