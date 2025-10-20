El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La Oreja de Van Gogh aplaza la venta de las entradas por la caída de Amazon

Una joven vuelca una carpa de Vox en Barcelona

La formación política denuncia que los Mossos no identificaron a la «agresora»

A.M.

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:01

Comenta

La agrupación de Vox en Molins de Rei (Barcelona) denuncia que una joven ha volcado este fin de semana una de sus carpas informativas ubicadas en la localidad, y que además, los Mossos no la han identificado pese a las petición previa de los presuntos agredidos.

En las imágenes que la formación política ha publicado en sus redes sociales se distingue a una mujer que se dirige a la carpa y vuelca la mesa al grito de «a tomar por culo». En ese momento, un miembro de Vox la agarra del cuello y tiene que intervenir una patrulla de los Mossos para separar a los protagonistas.

La joven alza las manos delante de los agentes, en señal de no haber hecho nada, mientras una amiga suya, que porta un vaso en la mano, sale a defenderla. «Fascistas, hijos de puta», grita ella encarándose a los militantes de Vox.

Minutos después la tensión va en aumento y la joven que había volcado la mesa de la carpa vuelve a la acción y patea una bandera de España que está en el suelo. Los mossos la invitan a marcharse del lugar y desde la formación piden que la identifiquen para presentar una denuncia por agresión a uno de sus miembros. «No les dejen escapar», dice una de las que graba el vídeo. Una agente de los mossos le explica que en la calle aledaña hay otra patrulla que, supuestamente, se encargaría de identificar a la joven.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  3. 3 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  4. 4

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  5. 5

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  6. 6

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  7. 7

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  8. 8

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  9. 9 Problemas en diferentes plataformas por culpa de la caída mundial de la nube de Amazon
  10. 10

    La parada cardiaca de un atleta ensombrece el Cross de Zornotza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una joven vuelca una carpa de Vox en Barcelona

Una joven vuelca una carpa de Vox en Barcelona