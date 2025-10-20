Una joven vuelca una carpa de Vox en Barcelona La formación política denuncia que los Mossos no identificaron a la «agresora»

La agrupación de Vox en Molins de Rei (Barcelona) denuncia que una joven ha volcado este fin de semana una de sus carpas informativas ubicadas en la localidad, y que además, los Mossos no la han identificado pese a las petición previa de los presuntos agredidos.

🚨 URGENTE: Agreden a una carpa informativa en Molins de Rei y la policía ni identifica a la agresora pic.twitter.com/1A8qnqTMlC — VOX Molins de Rei (@VOXMolinsdeRei) October 19, 2025

En las imágenes que la formación política ha publicado en sus redes sociales se distingue a una mujer que se dirige a la carpa y vuelca la mesa al grito de «a tomar por culo». En ese momento, un miembro de Vox la agarra del cuello y tiene que intervenir una patrulla de los Mossos para separar a los protagonistas.

La joven alza las manos delante de los agentes, en señal de no haber hecho nada, mientras una amiga suya, que porta un vaso en la mano, sale a defenderla. «Fascistas, hijos de puta», grita ella encarándose a los militantes de Vox.

Minutos después la tensión va en aumento y la joven que había volcado la mesa de la carpa vuelve a la acción y patea una bandera de España que está en el suelo. Los mossos la invitan a marcharse del lugar y desde la formación piden que la identifiquen para presentar una denuncia por agresión a uno de sus miembros. «No les dejen escapar», dice una de las que graba el vídeo. Una agente de los mossos le explica que en la calle aledaña hay otra patrulla que, supuestamente, se encargaría de identificar a la joven.