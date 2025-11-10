Una jornada para el recuerdo con un mensaje común pero sin una foto única Las instituciones vascas convocan múltiples actos para honrar a las víctimas del «terrorismo y la violencia política», de los que se desmarcan tanto PP como Vox

Ha sido una jornada para el recuerdo. Como cada 10 de noviembre –una de las pocas fechas del 'calendario vasco' en la que no se registró nunca ningún atentado mortal–, las instituciones vascas han detenido este lunes su actividad ordinaria y echado la mirada atrás para honrar a las víctimas del terrorismo y de la violencia política de las últimas décadas en Euskadi. Quién entra dentro de esa categoría es una cuestión que siempre ha sobrevolado –cuando no condicionado– la celebración de esta jornada desde mismo año que se instauró.

El Día de la Memoria nació en 2010 de la mano del Gobierno vasco dirigido por Patxi López. Las primeras ediciones se centraron en recordar a las víctimas de ETA, cuando la banda terrorista aún asesinaba. Pero con el paso de los años se amplió también a los damnificados por los grupos de extrema derecha y los vinculados a la guerra sucia del Estado. Aquel cambio, en 2013, generó una polémica cuyos rescoldos aún están presentes hoy en día.

Por ejemplo, en el principal acto de los organizados este lunes, el del Gobierno vasco en el Palacio Europa de Vitoria, ni el PP ni Vox han tomado parte. Los populares han optado, como desde aquel 2013 en el que se incluyó en el homenaje institucional a víctimas de abusos policiales, por celebrar su propia convocatoria en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Allí, su presidente, Javier de Andrés ha insistido en exigir una mayor firmeza a la hora de abordar la memoria sobre lo que fue el terror de ETA, una violencia que no puede «diluirse» con «otras violencias» y otras circunstancias que son «completamente distintas». ·Homenajear al mismo tiempo a las víctimas de todo tipo de terrorismo y a las de abusos policiales es una mezcla que busca blanquear a EH Bildu«, ha analizado.

De Andrés asegurado, además, que los asesinatos de la desaparecida banda «fueron celebrados por una parte de la sociedad vasca», algo que «los distingue de cualquier otro crimen», puesto que aquellos fueron atentados que contaron «con un respaldo y una satisfacción social». «La sociedad vasca tiene que saber que el uso de la violencia con propósitos políticos es inaceptable», ha argumentado.

Su partido no ha estado presente ni en la ofrenda floral del Parlamento vasco ni en el acto del Palacio Europa. Tampoco en el organizado por el Ayuntamiento de Bilbao junto al museo Guggenheim, en el que sí han estado presentes responsables del resto de grupos municipales. No se leyeron discursos institucionales ni partidistas. Se ha optado por una ofrenda floral y el recuerdo, una a una, del centenar de víctimas naturales de Bilbao o asesinadas en la capital vizcaína. Sus nombres ha sido rememorados por cinco familiares: María Alonso, Mari Carmen López, Inés Núñez de la Parte, Asier González, Dori Monasterio y Abel Uceda.

Además, alumnos de la ESO de dos centros –la ikastola Artxandape y Escolapios– han recitado un texto que recordaba que «en cada ausencia, una herida abierta; en cada lágrima, el deseo de paz; la búsqueda de una luz tras el muro levantado tras arrebatarnos lo que más queríamos».

«Equidistancia»

Representantes del PP vasco, sin embargo, sí han acudido a actos similares promovidos por el Ayuntamiento de San Sebastián o el de Durango, en cuya convocatoria estuvo presente el lehendakari Iñigo Urkullu y Carmen Hernández, la viuda del concejal del PP en la localidad asesinado por ETA, Jesús Mari Pedrosa.

Vox, por su parte, ha reivindicado en un acto en Bilbao que el Día de la Memoria debe estar «dedicado exclusivamente» a las víctimas del terrorismo de ETA y no contribuir a «fomentar la equidistancia» de PNV y PSE, que sitúan a «las víctimas de todo tipo en el mismo saco».