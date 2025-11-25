Jordi Pujol ya no se conecta a la segunda jornada del juicio El expresidente de la Generalitat no tiene previsto asistir a la vista por videoconferencia hasta que le toque declarar, en primavera

Cristian Reino Martes, 25 de noviembre 2025, 12:13 Comenta Compartir

Segunda jornada del juicio contra la familia Pujol y contra una decena de empresarios por las cuentas millonarias del clan Pujol en Andorra. La ... vista continúa con las cuestiones previas, pero ha aportado una novedad respecto a la primera sesión, celebrada este lunes en la Audiencia Nacional. El expresidente de la Generalitat no se ha conectado a la vista por vía telemática desde su casa. Y no lo hará, en principio, hasta que le llegue el turno para declarar, al final del juicio, en torno al mes de mayo. En la primera jornada, Pujol, que se enfrenta a nueve años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y blanqueo, respondió a algunas preguntas relativas a su estado de salud.

El tribunal ha programado una cuarentena de sesiones en seis meses. En la primera jornada, se celebró una vista para valorar el estado de salud del exlíder de Convergència, que tiene 95 años. A pesar de los informes médicos que lo desaconsejaban, el tribunal decidió que de momento puede ser juzgado y no archivó su causa. Eso sí, desde su casa, y determinó que puede o no conectarse. Los jueces decidieron además que en caso de que su estado de salud se deteriore de aquí a la primavera, deberán abordar de nuevo si se le exonera o no. En cualquier caso, Pujol no seguirá el juicio. Sí, en cambio, sus hijos, que no estaban obligados a asistir a esta segunda jornada de la vista, pero todos ellos se han sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional. Los acusados no están obligados a estar presentes en las sesiones, hasta que sean llamados a declarar.

