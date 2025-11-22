El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El programa de Iñigo fue uno de los afectados por la muerte de Franco RTVE

El día que Franco apagó la tele

Los días de luto tras la muerte del dictador fueron sufridos por la pequeña pantalla

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:47

Comenta

Mucho hablar del 20 N de 1975 pero nada de los tres días de pantalla en luto. No pongan esa cara. Para un crío de ... 9 años fue un mazazo saber que esas jornadas sin cole suponían que la tele, cuando no emitía marchas militares, se fuera a negro. De haber sido verano o vacaciones la cosa habría cambiado. Pillabas el balón y a la calle. Pero estábamos en invierno. Y de los de antes. Cuando llovía menos de golpe, pero más continuado. Zapatos o katiuskas y un buen chambergo. O el famoso tabardo. Aunque siempre había momentos para la televisión. Sobre todo los sábados. Aquel 22 de 1975 también lo fue. El jueves había muerto el tipo del bigotito. Patxi, le llamaban algunos con retranca. Y los niños notábamos una cierta mezcla de alivio e incertidumbre en los adultos. Qué pasará. Esa era la máxima. Pero a esa edad el futuro alcanza a qué voy a merendar y qué dan por la tele. Por eso nos indignó que Franco la apagara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  4. 4 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  5. 5 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  6. 6 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»
  7. 7 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  8. 8

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  9. 9

    Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao
  10. 10

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El día que Franco apagó la tele

El día que Franco apagó la tele