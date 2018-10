Jesús Loza garantiza que el Gobierno del PSOE mantendrá a la Guardia Civil en Euskadi Jesús Loza ha presidido los actos de la celebración de la patrona de la Guardia Civil en Vitoria. / Rafael Gutiérrez El delegado del Ejecutivo en el País Vasco proclama que ETA «nunca tuvo justificación para su actividad asesina». Ni «antes ni después de 1975» DAVID S. OLABARRI Viernes, 12 octubre 2018, 19:07

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, ha garantizado este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «mantendrá la presencia de la Guardia Civil» en Euskadi. El representante del Ejecutivo socialista en Euskadi ha lanzada este mensaje institucional durante los actos de celebración de la patrona del Instituto Armado. Unas palabras que ha pronunciado junto a otro mensaje al que quiso cargar de profundidad: «Hoy tenemos que decir alto y claro que ETA nunca tuvo justificación alguna para su actividad asesina. Tanto los cometidos antes y después de 1975». Y puso un ejemplo: tan «injustificable» fue la muerte de los dos últimos efectivos de la Guardia Civil en 2009, Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, como la del primero, José Antonio Pardines, hace 50 años.

El mensaje de Loza llega un día después de que el Gobierno vasco presentara unos materiales destinados a alumnos de cuarto curso de la ESO y segundo de Bachiller para que estudien la historia de la banda terrorista. En estos textos se recoge que «el terrorismo de ETA no fue a partir de 1975 ni una respuesta a las circunstancias políticas españolas ni la consecuencia última de un conflicto no resuelto». En este sentido, el delegado del Gobierno ha insistido en que «asesinar a un semejante no es combatir una idea, es simplemente asesinar a un semejante. Y tan injustificable fue la quema de Miguel Servet en 1553, como los asesinatos de ETA cometidos antes y después de 1975».

Además de proclamar la necesidad de condenar todos los asesinatos de la banda terrorista, Loza ha querido también mostrar el apoyo del Gobierno socialista a las fuerzas de seguridad, como hizo apenas unos días durante la celebración de la fiesta de la Policía Nacional. El delegado del Gobierno ha realizado un reconocimiento a la labor que el instituto armado sigue haciendo en el País Vasco para «garantizar» la seguridad de la ciudadanía y una «convivencia en paz y libertad». En este sentido, frente a los que reclaman la salida de la Guardia Civil del País Vasco, Loza ha asegurado que el actual Gobierno mantendrá la presencia de este cuerpo en la comunidad autonómica vasca.

Evolución

Como lo han hecho -ha añadido- «todos los anteriores» Ejecutivos centrales. Según ha dicho, la reclamación de «'que se vayan'», es una «certificación nítida» de que los guardias civiles han «contribuido de forma clara a la derrota de ETA». «Tened la seguridad de que junto al 'que se vayan' de algunos, los que hemos resistido el embate del terror decimos alto y claro que se queden», ha proclamado. En el acto también intervino el general jefe de la 11ª zona de la Guardia Civil, Félix Blázquez, que ha afirmado que este cuerpo «sigue siendo un activo importante para combatir la delincuencia en el País Vasco».

En los actos celebrados en Bilbao, el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Vicente Reyes, ha insistido en este mensaje y ha afirmado que la Guardia Civil «evoluciona» con la sociedad a la que protege y ha asegurado que su trabajo «sigue siendo imprescindible» en la lucha contra el narcotráfico, la pornografía infantil, el tráfico de personas o el terrorismo internacional.