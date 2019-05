El jeltzale Imanol Landa ocupa una de las secretarías de la Mesa del Senado Imanol Landa. / E.C. EL CORREO Martes, 21 mayo 2019, 15:37

El senador del PNV por Bizkaia y alcalde de Getxo, Imanol Landa, ocupa una de las dos secretarías de la Mesa del Senado tras la decisión del PSOE de otorgarle un puesto en este órgano. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha sido elegida por su parte vicepresidenta primera de la Mesa con 142 votos, y el senador del PP que ha ocupado la Presidencia de la Cámara Alta durante siete años, Pío García-Escudero, será ahora vicepresidente segundo con un apoyo de 68 votos.

A su vez, han sido escogidos como secretarios los socialistas Fernando Martínez, que fue director de Memoria Histórica en la pasada legislatura, y Olivia Delgado, senadora por Tenerife con una corta trayectoria en la Cámara, centrada en la discusión de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Martínez ha obtenido 102 apoyos, mientras que Delgado ha salido elegida con 99 votos.

Las dos secretarías restantes han recaído en el PP y el PNV: el exportavoz popular en el Congreso Rafael Hernando se queda con una de las secretarías con un total de 70 votos, e Imanol Landa, con la otra a cuenta de 97 votos.

El PNV no ha presentado ningún candidato a la Mesa, como se había previsto en la composición pactada inicial, pero sí lo ha hecho 'in voce' el portavoz del PSOE, Ander Gil, por lo que sí ha podido resultar elegido Landa por parte de la formación vasca. El PNV ha asegurado durante los últimos días que no tenía mayor interés en seguir en la Mesa del Senado, donde el PP les cedió un puesto durante la pasada legislatura que ocupó María Eugenia Iparragirre.

La configuración final da mayoría absoluta al PSOE en la Mesa, ocupando la Presidencia, una Vicepresidencia y dos Secretarías, mientras que el PP se queda con la otra Vicepresidencia y una secretaría, y el PNV con la restante.