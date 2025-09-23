El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso Efe

El jefe de gabinete de Ayuso se apunta al 'lawfare' y acusa a la jueza de estar al servicio de Sánchez

Miguel Ángel Rodríguez insinúa que la instructora suplente ha prevaricado al abrir juicio oral a González Amador sin esperar la resolución de la Audiencia Provincial

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:40

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso se apunta al 'lawfare' y acusa de 'guerra sucia' judicial a a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel ... por abrir juicio oral a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, por el supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  5. 5

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  6. 6

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados
  7. 7

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara
  10. 10

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El jefe de gabinete de Ayuso se apunta al 'lawfare' y acusa a la jueza de estar al servicio de Sánchez

El jefe de gabinete de Ayuso se apunta al &#039;lawfare&#039; y acusa a la jueza de estar al servicio de Sánchez