Javier Gómez abandona Cs por los «insultos y la falta de respeto» de la dirección nacional Javier Gómez. / Efe Se da de baja del partido tras ser destituido como secretario de organización en Euskadi por su acuerdo de coalición con el PP vasco y ser acusado de 'robar' afiliados para los populares KOLDO DOMÍNGUEZ Bilbao Viernes, 27 septiembre 2019, 17:11

Javier Gómez ha pedido esta mañana su baja en Ciudadanos después de la polémica abierta con la dirección nacional de su partido por su acercamiento al PP vasco para pactar una coalición electoral de cara al 10-N. Gómez abandona así una formación a la que ha estado vinculado desde su implantación en Euskadi y de la que ha llegado a ser secretario de organización. Según ha declarado a este periódico, su decisión no está relacionada con su cese como 'número dos' en el País Vasco sino por los «insultos, calumnias, mentiras y falta de respeto» que ha exhibido el equipo de Albert Rivera con él en los últimos días.

Desde Madrid han acusado en los últimos dos días a Gómez de tratar de «trasvasar» afiliados de Cs al PP, extremo que éste niega y que lo enmarca en un intento de la dirección nacional de justificar su rechazo a formar una alianza electoral con los populares bajo la marca 'Vascos Suman'. «Si la línea estratégica por la que yo he apostado en Euskadi no coincide con la de la dirección, entiendo que me destituyan. Y si la situación no hubiera ido más allá, yo habría seguido en Ciudadanos. Pero con todo lo que he vivido estos dos días no puedo seguir», ha confesado a EL CORREO. Gómez, que fue el candidato de Cs a diputado general de Álava en mayo dejará de ser, por tanto, coordinador de la formación en este territorio.

Gómez mantiene que en todo momento ha trabajado con «lealtad y honestidad» con su partido y que los contactos mantenidos con el PP vasco únicamente han estado encaminados a crear un proyecto electoral que defienda los intereses del constitucionalismo en Euskadi. De hecho, asegura que no pasará a militar en el PP ni pedirá el voto para la formación de Alfonso Alonso. «No puedo decir que dejo la política porque nunca he estado en ella».