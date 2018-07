Invitación al pesimismo Tras escuchar ayer a Puigdemont, creo que Sánchez haría bien en intentar aprobar algunos asuntos simbólicos y anunciar elecciones ALBERTO AYALA Jueves, 26 julio 2018, 01:03

Podemos contemplar el problema del derecho o del revés. De arriba o de abajo. Con o sin diálogo. Pero el desafío del secesionismo catalán al Estado ha entrado hace ya tiempo en vía muerta. Carece de salida. Al menos mientras Puigdemont lidere al independentismo y los tres grandes partidos de ámbito estatal (PP, PSOE y C's) respeten el mandato constitucional y, en consecuencia, no autoricen que una parte del Estado decida si quiere quebrar su unidad para escindirse de él.

El expresident ofreció ayer su última rueda de prensa en Berlín antes de viajar a Bélgica. Lo hace una vez que el juez Llarena ha retirado la euroorden contra él y los exconsellers huidos, después de que el tribunal germano de Schleswig-Holstein denegara su extradición a España para ser juzgado por rebelión. Las palabras de Puigdemont fueron una nueva invitación al pesimismo.

El político independentista no asume que España es un Estado de derecho, aún con sus imperfecciones, y que el Gobierno de turno ni puede poner en libertad graciosamente a los exconsellers en prisión ni darle un salvoconducto a él para que pueda regresar sin tener que rendir cuentas ante el juez por los presuntos delitos cometidos el pasado otoño.

Puigdemont reconoció que el relevo en La Moncloa, la salida de Rajoy y la llegada del socialista Pedro Sánchez -gracias al decisivo apoyo de los diputados de su partido, apoyo al que él se opuso- ha supuesto un nuevo estilo en las relaciones entre el Estado y Cataluña. Pero no es suficiente. Exige sí o sí que Madrid autorice a Barcelona a celebrar un referéndum para la ruptura. Y si Sánchez no se pliega, que no se plegará, ya puede prepararse para perder votaciones cada vez que le venga en gana al expresident.

Ayer se votaba en el Congreso la designación de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE. Se sabía de antemano que no prosperaría porque se requerían 241 votos y el rechazo de PP y C's hacían inalcanzable esta cifra. Aun así, sólo la mitad de los ocho diputados del PDeCAT acudieron a votar. Los otros cuatro, los más fieles a Puigdemont, se ausentaron.

Mañana viernes será la votación determinante. Mateo logrará el puesto si obtiene 176 votos favorables. Ello requiere que los neoconvergentes le apoyen. Ayer avanzaron que lo harán. Pero, ¿cumplirán su palabra?

Con semejante escenario de inestabilidad por delante, bastante previsible por otra parte, el presidente Sánchez haría bien en darse prisa en intentar sacar adelante unas cuantas cuestiones simbólicas para seguir alimentando las encuestas, tirar otro poco de victimismo y pensar en convocar elecciones generales anticipadas. De lo contrario el calvario parlamentario para su gabinete puede ser duro.

Y es que todos los partidos tienen claras sus auténticas prioridades. La del secesionismo catalán es en este momento debilitar al Estado. La del nacionalismo vasco en Navarra, mantenerse en el poder casi como sea.

Que PNV y EH Bildu discrepen en asuntos relevantes como el TAV les aleja en Euskadi. En Navarra, en cambio, lo determinante es preservar el actual gabinete abertzale y choques como el de ayer sobre el TAV son un asunto menor. ¡Viva la coherencia!