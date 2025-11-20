Investigado otro exvicepresidente de la Diputación de Almería por corrupción La Guardia Civil considera que Óscar Liria, del PP y que ya fue detenido en 2021, tiene un papel predominante en las 'mordidas' por la compra de mascarillas

T. Nieva Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:26

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirmó ayer un octavo investigado en el marco de la segunda fase del 'caso mascarillas', que trata de esclarecer supuestos contratos irregulares y cobros de comisiones por parte de altos cargos del PP en la Diputación de Almería. Se trata de Óscar Liria, el exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería que ya fue arrestado en la primera fase de la operación que tuvo lugar en junio de 2021 y al que se achaca un papel predominante en la supuesta trama de 'mordidas' a través de un contrato de más de dos millones de euros para la compra de material sanitario durante la pandemia.

Liria, quien llegó a ingresar en prisión preventiva por estos hechos, ya rechazó su participación en la tramitación del expediente de contratación urgente de las mascarillas que se compraron en abril de 2020 durante su paso por la comisión de investigación, si bien en las actuaciones figura como la persona que propuso el contacto para conseguir el material sanitario.

Con éste son ya ocho los presuntos implicados en la trama -–cinco detenidos y tres investigados– entre los que se encuentran el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; y el vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez. A ellos se les une el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, también del PP. Asimismo, en el dispositivo puesto en marcha por la Guardia Civil también fueron arrestados el hijo del alcalde de Fines y un técnico de Obras Públicas del órgano supramunicipal.

El órgano instructor investiga los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, aunque se achacan diferentes responsabilidades a cada uno en función del papel que se les atribuye en la trama.

La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros».

El origen de esta segunda fase se remonta a las actuaciones practicadas en junio de 2021, cuando Óscar Liria fue arrestado por la compra supuestamente fraudulenta en plena pandemia de mascarillas, guantes y equipos de protección individual (EPI) a través de un contrato de urgencia valorado en más de dos millones de euros, cuyo coste hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón.