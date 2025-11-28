El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La interventora de la UCM, María Elvira Gutiérrez-Vierna, durante la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. EP

La interventora de la Complutense exculpa a Begoña Gómez ante Peinado por la cátedra

Declara que la firma de los pliegos técnicos del máster se realizó de acuerdo con las normas de la universidad y que no se exige cualificación específica

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

Balón de oxígeno judicial para Begoña Gómez. La interventora de la Universidad Complutense (UCM), María Elvira Gutiérrez-Vierna, ha descartado este viernes ante el juez ... Juan Carlos Peinado que la esposa del presidente del Gobierno, investigada por cinco delitos, actuase de forma irregular al firmar los pliegos de contratación para patrocinadores de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC). El proyecto que ella codirigió en la universidad madrileña entre 2020 y 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  2. 2

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  3. 3 La receta tradicional vasca que enamora a Dabiz Muñoz: «Es una de las mejores del mundo»
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte
  5. 5

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  6. 6 El importante estudio que pide al SEPE suprimir el subsidio de mayores de 52 años: «Desincentiva el empleo»
  7. 7 La nota que una familia de Bilbao deja en el portal donde su iPhone robado marca la ubicación
  8. 8

    El atentado de Washington desata la caza del inmigrante
  9. 9 Una influencer argentina visita Bilbao y alucina con este aspecto de los vascos: «Son demasiado...»
  10. 10

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La interventora de la Complutense exculpa a Begoña Gómez ante Peinado por la cátedra

La interventora de la Complutense exculpa a Begoña Gómez ante Peinado por la cátedra