Interior apenas controla la décima parte de las mezquitas en España Mezquitas como la de la M-30 en Madrid pueden acoger a hasta 1.500 fieles. / javier lizón No da abasto para supervisar los 1.586 centros «oficiales» de culto y los más de 600 «alegales» MELCHOR SÁIZ-PARDO Martes, 14 agosto 2018, 01:05

El 7 de septiembre del año pasado, solo 20 días después de los atentados de Barcelona y Cambrils, el Ministerio del Interior anunció como una de sus medidas estrella el refuerzo de los controles sobre los imanes y las mezquitas de toda España. En la mesa de los expertos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) estaba la fotografía del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, el líder religioso que había convertido en terroristas (en tiempo récord) a ocho jóvenes de esa localidad gerundense.

Sin embargo, la realidad no ha llegado tan lejos. En el año transcurrido desde los ataques, las Fuerzas de Seguridad del Estado no han conseguido, ni de lejos, controlar las enseñanzas que se imparten en los varios centenares de centros de culto u oración musulmanes de España, según reconocen sin ambages mandos de los servicios antiterroristas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Sin refuerzos en la plantilla -y mucho menos de agentes musulmanes 'nativos' que infiltrar- la situación es «solo algo mejor» que el 17-A. La realidad, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, es que Interior solo tiene capacidad para controlar (y no de cerca) la décima parte de los centros de culto musulmanes.

Según los informes en poder del Ministerio del Interior, la pasada primavera había en España entre 2.100 y 2.200 centros musulmanes de muy diversa naturaleza, origen, financiación y funcionamiento. Y solo 200 pueden ser vigilados «con cierta asiduidad», de acuerdo con las diversas fuentes consultadas. Solo un millar de policías y guardias civiles de los servicios antiterroristas tiene capacidad de, al menos, entender o «interpretar» las prédicas.

Mezquitas, reconocidas como tales, hay una docena en Madrid, Valencia, Málaga, Granada, Ceuta y Melilla. Ninguna en Cataluña, donde se concentra el 20% de la población musulmana del país. El grueso de los centros a los que cada día acuden los casi dos millones de seguidores del islam residentes en España son solo «lugares de culto», de acuerdo a la denominación que les otorga el Directorio del Observatorio del Pluralismo Religioso, dependiente del Ministerio de Justicia y que es la base de datos más importante (y la única «pseudo-oficial») con la que cuentan las fuerzas de Seguridad.

Las claves La más radical Se calcula que entre el 6 y el 7% de los centros de culto imparten doctrina salafista Sin apenas supervisión Las fuerzas de seguridad cifran en más de 1.200 los imanes que se mueven por España

«Pseudo-oficial» porque Justicia advierte de que la inscripción en este censo no tiene ningún «efecto jurídico» y, ni mucho menos, equivale a un marchamo de enseñanzas legales. Según esta base de datos, en España hay 1.586 establecimientos religiosos musulmanes, la mayoría inscritos como asociaciones religiosas o centros culturales. En su mayoría son garajes o locales comerciales reconvertidos en improvisadas mezquitas. Aunque no todos. «Las estadísticas de cuántos de estos centros son meros puntos de reunión, escuelas o templos simplemente no existen», se queja un mando de la Policía. Cataluña encabeza la lista con 311 establecimientos, seguida de Andalucía (244), Comunidad Valenciana (216) y Madrid (126).

Abdelbaki Es Satty fue líder religioso de uno de estos centros «reconocidos» por la Administración, la Comunidad Islámica de Annour de Ripoll. A pesar de constar en las bases de datos de Justicia -reconocen los servicios antiterroristas- sus enseñanzas nunca fueron vigiladas. Y eso, a pesar de sus antecedentes por sus conexiones yihadistas en España y Bélgica. En octubre de 2016 dos imanes de otro de esos centros reconocidos por Justicia fueron detenidos en Ibiza por adoctrinar a niños en la yihad.

A esta cifra, ya inabarcable para los investigadores, hay que sumar los locales que están absolutamente fuera de control de la Administración. Los expertos de Interior calculan (es solo una estimación) que en España podría haber cerca de otros 600 recintos religiosos musulmanes totalmente opacos. Un informe de mayo de 2016 de la Agencia de Inteligencia y Consultoría de Seguridad (AICS) elevaba a 800 su número en España. Ese documento ponía el acento en la existencia de «mezquitas encubiertas» en todo tipo de lugares, desde pisos particulares a «trastiendas de carnicerías» halal. En cualquier caso, «un universo paralelo al que casi nunca logramos acercarnos», en palabras textuales de un agente de la Comisaría General de Información.

Enseñanzas salafistas

De acuerdo con las estimaciones de las fuerzas de seguridad, solo entre el 6 y el 7% de los centros (tanto oficiales como opacos) impartiría enseñanzas salafistas (radicales), «lo que no quiere decir yihadistas», según los agentes. Aun así, destacan los operativos, más de un centenar de estos establecimientos podrían ser «potencialmente peligrosos» por impartir adoctrinamiento cercano a grupos radicales como Daesh, Al Qaeda, Justicia y Caridad, Hermanos Musulmanes Tabligh al Dawa o Dawa't Islami.

«Si apenas existe supervisión oficial sobre los centros, menos todavía sobre los imanes», denuncian desde la Jefatura de Información de la Guardia Civil. «La realidad es que cualquiera puede subirse a un púlpito en una mezquita», confirman los expertos del CITCO. A diferencia de otras religiones, en la musulmana no hay una «figura reglada», como pudieran ser los sacerdotes en el cristianismo.

Los mandos de la lucha antiterrorista, que cifran en no menos de 1.200 los clérigos que se mueven por toda España, llevan años denunciado esta falta de legislación (que no ha cambiado desde el 17 de agosto pasado) y que lleva a muchas comunidades a escoger como imán a cualquier persona sin ningún tipo de estudios por el mero hecho de que tenga intención de dedicar tiempo al centro y que esté dispuesto a no cobrar (o muy poco) por ello, como fue el caso de Abdelbaki Es Satty en Ripoll.