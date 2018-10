«Nadie» informó a Sánchez de la reunión entre Zapatero y Otegi José Luis Rodríguez Zapatero y Arnaldo Otegi. La cita, que se celebró el 8 de septiembre, no fue notificada «ni antes ni después» al actual presidente del Gobierno EL CORREO Lunes, 15 octubre 2018, 16:20

La reunión mantenida por Zapatero y Otegi el 8 de septiembre en Gipuzkoa está levantando ampollas. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado hoy que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no fue informado «ni antes» ni «después» de dicha cita, que tuvo lugar en el caserío Txillarre de Elgoibar. Se trata del mismo donde se fraguó la tregua de ETA de 2006 y en el que la izquierda abertzale y destacados dirigentes socialistas mantuvieron durante varios años conversaciones para lograr que la banda dejara las armas.

Se trató de una reunión personal que se gestó a petición de líder abertzale, que quería «conocer personalmente» al expresidente. Sin embargo, la respuesta que este lunes ha dado Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por esta información adelantada por EL CORREO no deja lugar a dudas sobre el ambiente revuelto que hay en el equipo de Pedro Sánchez al trascender el encuentro.

«El presidente del Gobierno no ha tenido información ni antes de la reunión ni después de la reunión», se ha limitado a afirmar la portavoz del Ejecutivo. En Moncloa era visible el malestar por este asunto y, por ello, el Gobierno remite cualquier explicación al «ciudadano Zapatero», ya que el expresidente, en su condición de tal, no ha informado de su encuentro al actual presidente «No valoramos una reunión de la que no hemos tenido información ni antes ni después» de producirse, han insistido en fuentes del Ejecutivo.