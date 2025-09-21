El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Europa Press

La infidelidad en la custodia de documentos: el otro delito 'menor' que amenaza al fiscal general

El instructor del Supremo ha dado luz verde a esta acusación menos gravosa que la revelación, pero que le podría inhabilitar igualmente

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:06

Álvaro García Ortiz se sentará este otoño en el banquillo del Supremo para responder por su supuesta implicación en las maniobras en marzo de 2024 ... para revelar datos de la investigación por doble fraude fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso. En alto tribunal nadie se atreve a avanza el resultado de un juicio sin precedentes en la historia judicial española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  3. 3

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  4. 4

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  5. 5

    El PNV celebra entre críticas a PP y Vox que el palacete de París ya es de su propiedad
  6. 6 Despido improcedente de una comercial por ocultar que mantenía una relación sentimental con su jefe
  7. 7 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia
  8. 8

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
  9. 9

    La heroína de un club
  10. 10 Embiste a un coche de la Ertzaintza en Barakaldo y acaba detenido tras agredir a un agente y esconderse bajo una cama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La infidelidad en la custodia de documentos: el otro delito 'menor' que amenaza al fiscal general

La infidelidad en la custodia de documentos: el otro delito &#039;menor&#039; que amenaza al fiscal general