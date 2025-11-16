El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Judit Alexandra González, en un acto oficial en Sevilla este verano con el matrimonio Sánchez-Gómez Efe

Inédita sesión judicial esta tarde de domingo: Peinado interroga a la nueva alto cargo de Moncloa imputada

El juez del 'caso Begoña' también tomará declaración hoy a tres testigos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:37

Comenta

Inédita sesión judicial la de este domingo por la tarde en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid. El instructor del 'caso Begoña Gómez', ... Juan Carlos Peinado, ha citado a las 17:30 horas de hoy a Judit Alexandra González Pedraz, la alto cargo de Moncloa a la que imputó por malversación el pasado 6 de noviembre por ser la superiora jerárquica de Cristina Álvarez Rodríguez, la asesora de Presidencia que trabajó supuestamente para la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez en la Complutense a pesar de cobrar un salario público. El instructor quiere comunicar González, que es la secretaría General de Presidencia, que está formalmente investigada en la causa del tribunal del jurado en la que ya están encartados, entre otros, Gómez, Álvarez y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, predecesor de Judit Alexandra González en su actual puesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Goleada de Euskadi, victoria de Palestina
  4. 4

    Cuatro contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  5. 5 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  6. 6

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  7. 7

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  8. 8 Carlos de Andrés se moja sobre el futuro de Perico Delgado en TVE: «Aunque discrepe...»
  9. 9

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  10. 10

    Euskadi se vuelca con Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Inédita sesión judicial esta tarde de domingo: Peinado interroga a la nueva alto cargo de Moncloa imputada

Inédita sesión judicial esta tarde de domingo: Peinado interroga a la nueva alto cargo de Moncloa imputada