Incendio en el PSOE a tres meses del 26-M Guillermo Fernández Vara y Emiliano García-Page, junto a Pérez Rubalcaba en un acto del partido. / Efe Los barones ven en la creación de la figura del relator una mala maniobra de Sánchez para intentar salvar los Presupuestos y alargar la legislatura PAULA DE LAS HERAS Miércoles, 6 febrero 2019, 21:29

Nunca antes desde que ganó las primarias del PSOE contra Susana Díaz, una decisión de Pedro Sánchez había generado tanta controversia interna. Uno a uno, los barones que el próximo 26 de mayo se examinan en las urnas han salido este miércoles a expresar su desconcierto, cuando no su malestar, con la idea de que vaya a haber un «relator», «facilitador» o «coordinador» externo en las conversaciones de la mesa de partidos que el Gobierno y la Generalitat acordaron poner en marcha en Cataluña. Entienden que es una cesión al separatismo que solo busca el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado en la votación clave de la semana próxima. Un movimiento cortoplacista del que temen acabar siendo víctimas.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, se ha afanado en defender que el asunto no se circunscribe a la negociación de las Cuentas. También ha asegurado que el Gobierno no está pensando en ningún caso en un «mediador internacional» como el que lleva tiempo demandando el independentismo, y ha respondido con contundencia a la oleada de críticas que se han vertido contra Pedro Sánchez por acceder a que un «relator» externo supervise las conversaciones. Incluidas las de su propio partido.

«Poca precisión»

Las explicaciones de la 'número dos' del Ejecutivo, primero en la Ser y después en una comparecencia en La Moncloa, han sido sin embargo tan farragosas y en algunos casos contradictorias -tanto con su propio discurso como con el de la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi- que no han ayudado a calmar los ánimos. «Yo le pido al Gobierno que se mantenga en la defensa de la Constitución pero también en la forma», decía ya a primera hora el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. «Muchas palabras -se ha pronunciado en la Sexta su antecesor en el cargo, José María Barreda- y poca precisión conceptual. Yo creo que no vale todo, no merece la pena resistir a toda costa».

Carmen Calvo, durante la rueda de prensa posterior a su entrevista radiofónica, no ha tenido el menor reparo en atribuir las manifestaciones de García-Page a la «desinformación» y el «desconocimiento». «No hay más que mirar sus declaraciones y se ve que no hemos llegado a tiempo de que tuvieran la información correcta», ha dicho en referencia no solo a Page, sino a otros compañeros de partido.

Y es que lo llamativo esta vez es que no son solo los críticos habituales los que se llevan las manos a la cabeza. Que el aragonés Javier Lambán diga cosas como que «por un presupuesto no se puede ceder al chantaje de los independentistas» entra dentro del guión. Que el líder de los socialistas castellano-leoneses, Luis Tudanca, un 'sanchista' de pro, admita que el Ejecutivo se ha explicado «mal, muy mal» y se sume a la demanda de García-Page para que se convoque un Comité Territorial para hablar del asunto, no tanto.

Incluso el siempre contemporizador presidente extremeño, Guillermo Fernandez Vara, ha dejado entrever su inquietud en Twitter. «Las cosas que son difíciles de explicar son aún más difíciles de entender. Sobre todo si no se escucha. Y en España, por desgracia -añadió dando una de cal y una de arena- hace años que se dejó de conjugar el verbo escuchar».

En la propia ejecutiva del PSOE son muchos los que, de manera privada, admiten no comprender el porqué de una maniobra que supondrá demasiado coste político a tres meses y medio de los comicios europeos, municipales y autonómicos y que probablemente, dicen, no traerá ninguna ganancia. Los 'antisanchistas' responden: «Esto es lo que siempre dijimos los 'traidores': a Pedro el partido le importa un comino, solo le interesa permanecer».

De momento, Sánchez no ha dado muestras de pretender rebajar tensiones. Fuentes de la dirección socialista advierten de que no hay la mínima intención de llamar a los barones a un comité. «Ninguna», añaden tajantes.