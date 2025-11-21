Iñaki Anasagasti atiza a Aitor Esteban e Imanol Pradales: «Me cuesta decirlo pero no tengo muy buena relación» El exportavoz del PNV en el Congreso repasó la actualidad del partido y, como suele ser habitual en él, no tuvo pelos en la lengua

Helena Rodríguez Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:25 | Actualizado 12:38h.

No se ha caracterizado nunca Iñaki Anasagasti por morderse la lengua y tampoco lo hizo ayer. El que fuera portavoz del PNV en el Congreso repasó la actualidad política y no se olvidó de su partido en una entrevista ofrecida a TeleBilbao. Atizó al lehendakari, Imanol Pradales y, sobre todo, a Aitor Esteban. Sobre el presidente jeltzale, admitió «no tener muy buena relación». «Me cuesta decirlo, pero no tengo muy buena relación con Aitor Esteban. Nos respetamos». Luego cogió carrerilla. «Un presidente del EBB tiene que ser empático, tiene que sumar y yo veo que mucha gente se ha quedado en el camino», argumentó un Iñaki Anasagasti que recomendó que en este momento «el PNV tiene que sumar y sumar». «Tiene que abrir los batzokis, tener debates y no puede ser que agravios del pasado sigan vivos», criticó.

En ese punto de la conversación, el entrevistador intentó terciar y le recordó que en todas las familias se discute. No sirvió de mucho. «Sí, claro y hay ovejas negras, grises....», admitió. Recordó entonces la figura de Xabier Arzalluz y pareció querer establecer paralelismos. «Fui portavoz 18 años y sé cómo funciona un partido y sé lo que es la política en Madrid y sé cómo se hace la política. Fíjate lo que fue conocer a Xabier Arzalluz en directo, en vivo y parando golpes. Luego hay gente que te decepciona, sobre todo cuando tienen un carguito y se creen más que los demás. Y te empiezan a mirar por encima del hombro», clamó antes de concluir su alegato con un «¿Pero esta gente qué se creerá? Si la gente se muere también y este se va a morir también y este se cree que es eterno».

- Joseba Solozabal: ¿Tú estás pensando en alguien?

- No no no. Ya te he dicho bastante.

Con el capítulo Esteban cerrado, Anasagasti tuvo buenas palabras de Íñigo Ansola, al que calificó de «buena persona». «Quiere sumar y hablar con todo el mundo. Creo que es un buen político en un sitio clave como es la presidencia del Bizkai Buru Batzar».

La calma fue un espejismo porque cuando Solozabal le preguntó por el lehendakari el tono volvió a cambiar. Primero admitió que apenas tenía relación con Pradales y luego dijo que «no conoce el partido a pesar de que sea del partido de toda la vida». «Creo que es un buen lehendakari que está en un sitio dificilísimo en este momento, pero por ejemplo que hiciera tabla rasa a todo lo que suponía el Gobierno de Urkullu no creo que haya estado demasiado bien», valoró en referencia a que en su equipo Pradales «no haya contado con nadie más que con un consejero», del anterior Ejecutivo. «Yo creo que tampoco las relaciones con el lehendakari Urkullu no son las mejores y debían ser», concluyó.

El veterano jeltzale era consciente de que lo que decía era tajante pero también de que su bagaje en el partido se lo permite. «Lo digo porque lo puedo decir. Soy el único en el PNV que está en la asamblea nacional desde 1977. El único. Puedo comparar todo».

