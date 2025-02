«Es imprudente cuestionar los derechos de los territorios históricos, son la base del Concierto»

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, despeja los múltiples balones que llegan a la 'portería' gubernamental con un mensaje estrictamente en positivo. Sólo le cambia el gesto cuando advierte contra los «tacticismos» que pueden poner en peligro apuestas como la reforma fiscal o al ... denunciar la «imprudencia» que supone, a su juicio, cuestionar la arquitectura institucional de Euskadi.

- Entre el lehendakari Pradales y Andoni Ortuzar existía una relación bien engrasada, su candidatura fue una apuesta de Sabin Etxea. ¿Afectará a la bicefalia la llegada de Aitor Esteban a la presidencia del PNV?

- De ninguna manera. Todos sabemos que vamos en el mismo barco. Compartimos los mismos principios y valores y el mismo proyecto. Además, le puedo asegurar que la relación personal entre el lehendakari y Aitor Esteban es de confianza mutua, respeto y de amistad.

- Pradales ha augurado un partido «más fuerte y unido». ¿Es coherente con la confrontación entre distintas familias que ha revelado este proceso?

- No hablaría de familias. Simplemente han pasado a segunda vuelta tres candidatos, elegidos por la militancia de manera democrática, y dos de ellos han decidido no continuar. Aprovecho para agradecer la excelente labor de Andoni como presidente del EBB y desearle lo mejor a Aitor, no tengo duda de que lo va a hacer de maravilla.

- ¿Les preocupa que el eco mediático de la crisis interna del PNV ensombrezca su labor?

- No. Me fascina el interés mediático que suscita este proceso en detrimento de otros que se están llevando a cabo en otros partidos. Quizás es porque el nuestro es realmente democrático y, como se ha visto, cualquier afiliado se puede presentar.

- ¿Entiende la incertidumbre del PSE ante el cambio?

- Sinceramente, no creo que el PSE tenga ninguna incertidumbre. Los acuerdos entre PNV y PSE han dado estabilidad política e institucional a Euskadi. Y estoy segura que en el futuro este acuerdo va a seguir dándonos estabilidad y progreso.

- ¿Y por qué no invitaron a los consejeros socialistas al retiro organizado por el lehendakari?

- Somos dos partidos distintos y es entendible, natural y razonable que cada uno organicemos nuestras reuniones. La relación es fantástica, funcionamos todos como un solo Gobierno. No solo en lo laboral, en lo personal también hay muy buena sintonía. Es un equipo muy engrasado.

- ¿Tuvo entonces algo que ver el encuentro con la sensación de que el PSE puede estar rentabilizando mejor su acción de gobierno que el PNV?

- En absoluto. Es algo que el lehendakari ya había puesto en práctica en otras instituciones y buscaba el trabajo en equipo, engrasar la relación entre departamentos que van a llevar proyectos de manera conjunta.

- Cuando el lehendakari les insta a ustedes, sus consejeros, a «acelerar el paso», ¿asume que a este Gobierno le está costando arrancar?

- En absoluto. Tenemos un programa de gobierno muy ambicioso, con unas medidas muy concretas, y nos estaba instando a poner en marcha durante este 2025 al menos el 50% de esas acciones. En la Administración pública los tiempos son largos y para ver resultados hay que acelerar el paso.

- Alaba el buen funcionamiento de la coalición con el PSE. ¿Les influye que en el horizonte flote la posibilidad de un cambio de alianzas en el próximo ciclo electoral, a partir de 2027?

- No, estamos muy acostumbrados a trabajar de esa manera. Yo misma he sido alcaldesa (en Mondragón) de la mano del PSE-EE. Euskadi es territorio de pactos, tenemos una tradición larga en tejer alianzas con distintas fuerzas políticas. Va en nuestro ADN y lo vivimos con naturalidad.

- Pero, ¿le ve futuro a la coalición más allá de 2027 o 2028?

- La colaboración hasta ahora ha sido buena. Habrá que ver cuando toquen las elecciones cómo están las relaciones, o qué vías quiere explorar cada partido. No me atrevo yo a decir si este pacto va a ser duradero o si en el futuro va a seguir siendo así. Si nos remitimos a la trayectoria histórica del pacto, ha sido garantía de estabilidad para Euskadi.

Dueño legítimo

- Como portavoz del Gobierno vasco y a la vez miembro del PNV, ¿tiene opinión sobre la propiedad del palacete de París que fue sede del Gabinete de Agirre en el exilio?

- Esto ya se pactó en su día con Rajoy. Si se ha demostrado que es el PNV el que pagó por ese inmueble en París, simplemente se trata de devolvérselo al dueño legítimo al que le fue incautado. No entiendo muy bien la polémica.

- ¿Puede este asunto volar los puentes con el PP, clave para poder aprobar la reforma fiscal e Álava y Gipuzkoa?

- No lo creo. No le daría mayor importancia. El papel de los partidos es el de acordar con diferentes las políticas que en cada momento afectan a los ciudadanos. Y esta revisión fiscal incluye muchas mejoras para el día a día de muchísima gente: familias, jóvenes, empresas...

- ¿Saldrá adelante?

- Espero que los partidos analicen las propuestas más allá de tacticismos y que se fijen en si las medidas van a ser útiles.

- Bildu ya se ha desmarcado con el argumento de que la revisión piensa «en las élites»; el PSE es reacio a acordar con el PP...

- Nos llama la atención que la fiscalidad fue uno de los primeros asuntos en los que se acordó con Bildu en Gipuzkoa y ahora han cambiado su criterio. Seguramente todo esto responde más a tacticismos que a políticas reales.

- ¿Le parece sano que se reabra el debate sobre la unificación de las tres Haciendas vascas, como ha hecho Bildu?

- Ha sido sumamente imprudente poner en tela de juicio los derechos de los territorios históricos, que son la base de nuestra soberanía fiscal. Quiero recordar que las tres Haciendas han funcionado siempre de una manera organizada, armonizada y eficiente, incluso en los periodos en los que las instituciones forales han estado en manos de partidos distintos. Es imprudente, insisto, porque el Concierto Económico y la singularidad de Euskadi se basan en los derechos de los territorios históricos.

- ¿No tiene sentido en un país pequeño como el nuestro el debate para optimizar recursos?

- Nosotros no consideramos que haya duplicidades sino tres Haciendas forales que siempre han trabajado de manera coordinada. Y ese debe ser el camino. De nuevo es un debate que obedece al tacticismo.

- El PSE, con el que gobiernan, defiende una arquitectura institucional distinta, con más poder para el Parlamento. ¿El modelo de país se puede cambiar o es inamovible?

- Bueno, va a haber un debate para un nuevo Estatuto y ese será el marco en el que debatir todas estas cuestiones. Por eso ahora a nosotros no nos corresponde entrar en ningún posicionamiento.

- ¿Avanzan a buen ritmo los trabajos?

- Si no estoy equivocada, hay conversaciones ya entre los partidos.

- ¿El reconocimiento nacional de Euskadi es la única cuestión innegociable?

- El pacto sí debería contemplar cierto mecanismo para que no se incumpla ese hipotético futuro nuevo Estatuto y debe ser amplio. Cuanto más amplio sea más garantías de que pueda ser refrendado después en el Estado.

- ¿La inestabilidad en Madrid aleja la firma de los traspasos pendientes?

- Hay buena sintonía y eso se ha visto plasmado en las transferencias que se han pactado ya el año pasado, desde que entró este nuevo Gobierno. Estamos trabajando ahora en meteorología y en permisos de trabajo, donde hay ya acuerdo político pero hace falta darle seguridad jurídica.

- ¿La gestión del régimen económico de la Seguridad Social sigue siendo tabú? La ministra Elma Saiz se resiste a confirmar que llegue antes de fin de año.

- Pues yo creo que ha sido muy importante que la propia ministra haya verbalizado que se esta trabajando ya en ese traspaso, que, efectivamente, hasta ahora había sido tabú. Eso ya denota un cambio de posición. Yo estoy muy positiva. Seguimos trabajando discretamente con su ministerio y con el secretario de Estado.

- ¿Se cumplirá el calendario?

- Antes de fin de año es el compromiso y trabajamos siempre dentro de ese escenario.

- ¿Que haya excepciones como la de la exconsejera Gotzone Sagardui al régimen de incompatibilidades para el salto de ex altos cargos del Gobierno al sector privado alimenta la imagen de que no hay un criterio claro?

- No hay excepciones. Cualquier cargo que abandona el Gobierno, incluso los que reingresan a su puesto de trabajo original deben pedir un permiso. Y se analiza si esta persona ha tenido una relación directa con la empresa que presta ese servicio. Quiero remarcar que esa resolución la emiten funcionarios del Gobierno, no tendría sentido que un cargo público extendiera un permiso a otro.

- ¿Se daría mayor imagen de transparencia si se publicaran los informes completos?

- Cuando un cargo pide la compatibilidad tiene que explicar también a qué empresa va, cuál va a ser su puesto y su salario. Esa información está amparada por la ley de protección de datos.

- ¿El acuerdo alcanzado para el reparto de menores migrantes significa que Euskadi no va a recibir más?

- Seguimos echando en falta un plan estructural estatal de migración que aborde las políticas migratorias en su conjunto -menores, mayores, permisos de arraigo-, pero va en la buena dirección. Todas las comunidades van a tener que implicarse en principios de equidad, justicia y responsabilidad, que Euskadi cumple.