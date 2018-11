El PP ve ya «imposible» apoyar los Presupuestos A la izquierda, Alfonso Alonso en la sesión de hoy del Parlamento. / EFE Alonso anuncia «una nueva legislatura» después de que PNV se niegue a romper el pacto con Bildu sobre autogobierno OCTAVIO IGEA Jueves, 15 noviembre 2018, 19:51

Que el PNV se negara ayer a anular su acuerdo con EH Bildu y reiniciar los debates de la ponencia de Autogobierno en busca de un consenso más amplio, tal y como le pidió ayer el PP en una iniciativa parlamentaria, tiene ya una consecuencia de calado para el Gobierno vasco. Portavoces populares confirmaron tras el pleno de la Cámara que las pocas opciones que existían de que el partido conservador apoyara los Presupuestos del Gabinete Urkullu pueden darse ya oficialmente por finiquitadas. El PP no facilitará las Cuentas. «No hay negociación posible porque no han cumplido el requisito que les exigíamos», señalaron las mismas fuentes.

Después de que el PP haya aprobado los Presupuestos del Ejecutivo autonómico los dos primeros años del mandato de Urkullu, el apoyo del PNV a la moción de censura contra Rajoy y, sobre todo, su controvertido pacto con EH Bildu para dotar a Euskadi de un nuevo estatus han dinamitado los puentes. «Empieza una nueva legislatura», deslizó el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, durante su intervención en el Parlamento. «El PNV ha comprado la versión de Bildu y se ha echado al monte, no se dan las condiciones para que demos sustento al Gobierno», zanjó.

Alonso lleva meses siendo crítico con la postura del PNV en materia de autogobierno, pero siempre había mantenido la mano tendida en pos de la «estabilidad». Hasta hoy. «Yo no les pido que no sean nacionalistas, solo que cambien el pacto sobre el Estatuto», insistió justo antes de la votación que rechazó su plan. Hace algunas semanas, en una entrevista concedida a este periódico, el líder popular ya advertía de que el margen de negociación «se iba estrechando». «Estamos dispuestos a reunirnos con el Gobierno para hablar de los Presupuestos, pero no a negociar», resumen ahora desde la dirección popular.

La decisión del PP llega la víspera de que el Gobierno vasco inicie los contactos con la oposición en busca de un socio que facilite las Cuentas. Tras una primera toma de contacto, en octubre, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, abre hoy las conversaciones oficialmente. A las diez de la mañana recibirá en Lakua a una delegación de EH Bildu y a las doce, a la de Elkarrekin Podemos.