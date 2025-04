Jesús J. Hernández Martes, 22 de abril 2025, 17:30 Comenta Compartir

Larraitz y Akina cursan Primero de Bachiller en un instituto bilbaíno. «Yo no me imaginaba que lo de ETA había sido tan violento», confiesa Larraitz. « ... Nos ha ayudado mucho a entender la historia desde un punto de vista objetivo y hemos visto que hubo muchísimo sufrimiento por todas partes», añade. También Akina agradece «saber más de algo que hemos tenido bastante cerca y que no hemos vivido» y así «ser consciente de lo que ha pasado» en Euskadi. Son las primeras valoraciones de alumnas del programa 'Herenegun'. Ese es el nombre que reciben los materiales educativos sobre la historia del País Vasco desde 1960 hasta la actualidad y que abordan con especial énfasis el terrorismo.

La versión actual de 'Herenegun' comenzó con un proyecto piloto en ocho centros en el curso 2021/2022. En ese tiempo, 24 profesores impartieron esta materia a 994 alumnos. Cinco cuadernillos y otros tantos vídeos sirven para abordar y analizar el contexto histórico. La prueba se planteó para la asignatura de historia de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, aunque en la práctica se impartió en Primero de Bachiller. Desde el ejercicio 2022/23 el plan piloto se amplió a una veintena de centros y se ha mantenido así durante tres cursos, hasta el actual. Todo lo que rodea a 'Herenegun' ha estado siempre envuelto en un extremo sigilo. En este tiempo ni siquiera se ha dado a conocer en qué centros educativos se estaba probando. La intención era proteger al máximo el plan piloto y alejarlo de toda polémica. Cuando Gogora organizó el pasado jueves en el BEC un acto con víctimas y más de 400 alumnos, era evidente que no podían faltar aquellos que más sabían del tema, los de 'Herenegun'. Y así fue. En el BEC, no muy lejos de Larraitz y Akina, estaban Izaro y Leire. También ellas habían participado en el plan piloto de 'Herenegun' en su ikastola, en Cuarto de la ESO y, este año, en Primero de Bachiller. «Es un tema muy duro y donde ha habido mucho sufrimiento. Sabíamos que ETA era un grupo terrorista que reivindicaba la independencia y que usaba la violencia. Pero en clase vimos la realidad, con documentales, y nos hemos puesto en la piel de los que han sufrido», valoraba Izaro. Su compañera de clase Leire reconocía que abordar esta materia había resultado «muy chocante» y que «nos dimos cuenta de la gravedad de la situación». Para Leire, «ha sido una suerte escuchar las historias personales porque te toca mucho más profundo, aunque sepas del tema. Y humanizas y empatizas con ese dolor». Marta Jover es una de las docentes que ha impartido 'Herenegun' en el Instituto Unamuno. «Merece la pena hacer el esfuerzo de acercarles esta parte de la historia que no es tan lejana y hacerles conscientes de que hablamos de realidades que tuvieron consecuencias». Jover se muestra «muy satisfecha» con el programa. También Ana Rementeria, docente de Lauaxeta, opina que «ha sido muy interesante para los alumnos y creo que supone un punto y aparte para ellos porque les impactó mucho». Rementeria aboga a favor de que el plan «se extienda para que se conozca la historia de Euskadi». Pese al mutismo general, no es un secreto que el Gobierno vasco se lo está planteando. No tiene sentido eternizar un piloto y toca dar pasos para ampliarlo. Según fuentes conocedoras de la experiencia, «las valoraciones de los participantes, tanto de los alumnos como de los profesores, son coincidentes y muy positivas». Para algunos supone acercarse a una realidad nueva, de la que no conocían casi nada. Antes de empezar, hay alumnos que situaban la violencia de ETA en torno a 1910 o desconocían la actividad del GAL. En todos los casos les ayuda «a dimensionar la relevancia de lo que sucedió en aquellos años», según quienes han trabajado en su elaboración. De la teoría a la práctica En este tiempo de prueba, los promotores de la iniciativa han tenido que pasar de la teoría a la práctica. Plantearon el abordaje del terrorismo como un contenido extracurricular en Segundo de Bachillerato, el año de la Selectividad. En la práctica, no era factible ya que todos los centros apuran los tiempos para llegar a la prueba de acceso con algo de margen. Dedicar a un contenido extracurricular cinco o más sesiones tiene poco sentido en ese curso. Por eso en esa veintena de centros donde se ha testeado 'Herenegun' se optó por trasladarlo a Primero. En paralelo a 'Herenegun', las ikastolas y colegios han recibido también los materiales de 'Adi Adian'. Son las entrevistas, en vídeo o presenciales, con víctimas del terrorismo. Todos los colegios, institutos e ikastolas que participan en el piloto suelen ofrecer esta parte después de haber tratado 'Herenegun' para que conozcan antes el contexto. 'Adi Adian' se ha impartido en un número mayor de centros educativos, con algo de formación previa, y ha llegado a unos 34.000 alumnos en estos años. Todos los equipos docentes gozan de autonomía para elegir aquellos testimonios de la plataforma que pueden interpelar mejor a sus alumnos. La gran tarea pendiente es la expansión del modelo a toda la red educativa.

