El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la reunión semanal el Govern. EFE

Illa insta a Sánchez a agotar la legislatura a pesar de la ruptura de Junts

El Govern catalán no tiene intención de avanzar elecciones si no consigue aprobar sus Presupuestos

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 28 de octubre 2025, 14:38

Comenta

El Govern catalán ha tratado este martes de templar los ánimos y ha intentado rebajar la tensión política, tras el anuncio de Junts de que ... rompe con el Gobierno. «No estamos preocupados», han señalado en la administración autonómica catalana. Tanto el Gobierno como el Govern han coincidido este martes en que la legislatura española aún tiene recorrido, a pesar del divorcio de los de Puigdemont. Es más, desde el Ejecutivo catalán han instado al presidente del Gobierno a «agotar la legislatura». La ruptura de Junts implica que el PSOE no tendrá apoyos en el Congreso y en consecuencia no podrá aprobar los presupuestos en toda la legislatura.

