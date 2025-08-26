Illa arranca el curso con un guiño a ERC con el cupo catalán y apoyando a Sánchez El Govern llama a las autonomías del PP a sumarse al pacto de estado climático planteado por el Gobierno

Cristian Reino Martes, 26 de agosto 2025, 14:50 Comenta Compartir

El Govern ha estrenado este martes el curso político en Cataluña. Y lo ha hecho lanzando dos mensajes: al Gobierno y otro a Esquerra. ... El primero, ha sido de apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, ha verbalizado el respaldo del Govern a Sánchez y se ha mostrado «segura de su continuidad». «Nos sentimos cómodos con el Gobierno», ha señalado. Paneque ha llamado a trasladar estabilidad, seguridad y buena gestión a la ciudadanía y huir de los mensajes que no vayan en este sentido. Esto es lo que a su juicio hizo la semana pasada el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que volvió a advertir al Gobierno y avisó de que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta la fecha y dio a entender que se le está agotando el tiempo a Sánchez. En su apoyo al Gobierno, la Generalitat se ha sumado al pacto de estado por el cambio climático planteado por Sánchez a cuenta de la crisis de los incendios. «Es la hora de la lealtad y de aparcar las diferencias» en un momento de crisis y de emergencia, ha emplazado a las autonomías del PP.

En lo que respecta a ERC, el Govern ha estrenado el curso con un guiño hacia los republicanos y su reclamación de un cupo catalán. En su primera reunión del consejo ejecutivo tras la vuelta de las vacaciones, la Generalitat ha aprobado un decreto que va en la línea de avanzar en la financiación singular, tal y como le exige ERC para sentarse a negociar los Presupuestos, tanto los del Estado como los de Cataluña. El Govern ha aprobado un decreto que refuerza la agencia tributaria catalana. En concreto, le dota de mayor autonomía para poder hacer las convocatorias de personal para que la administración catalana pueda en el futuro hacerse cargo de la gestión de todos los tributos. El traspaso de competencias empezará con el IRPF. Está previsto que la agencia tributaria catalana pueda hacerse cargo de la campaña de la renta para 2028. El decreto aprobado es un paso necesario para que el fisco catalán se adapte a la financiación singular y pueda avanzar en su despliegue: de tal manera que tenga plena autonomía en materia de personal y de diseño de su estructura interna. El Govern lanza guiños a ERC con vistas a poder aprobar los Presupustos autonómicos de 2026. Los republicanos, que invistieron a Illa, están apretando al presidente de la Generalitat, que aún no ha fijado un calendario para presentar las cuentas, pero que ya asegura que empezar el 1 de enero de 2026 con los números aprobados es «absolutamente prioritario». Los socialistas tendrán que seguir dando pasos con el cupo catalán, el traspaso de Cercanías y la cesión de competencias a la Generalitat en la gobernanza del aeropuerto del Prat. En cualquier caso, Paneque ha asegurado este martes en la rueda de prensa tras el consejo de gobierno que crear una filial de Aena para los aeropuertos de Cataluña no está sobre a mesa en las conversaciones con los republicanos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión