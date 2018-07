La ikurriña no ondeará durante el txupinazo en Sanfermines La ikurriña ondeó el año pasado en el Ayuntamiento de Pamplona. En el balcón habrá un mástil vacío que representará «esas identidades que todavía hoy no pueden verse reconocidas en el Ayuntamiento» AGENCIAS Jueves, 5 julio 2018, 16:34

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado que la ikurriña no ondeará este viernes durante el chupinazo de los Sanfermines en el balcón del Ayuntamiento, por lo que uno de los mástiles quedará vacío.

Al ser preguntado al respecto por los periodistas, Asiron respondió: «Ikurriña siempre ha habido y siempre habrá, desde chiquitín siempre la he conocido de una manera u otra, el problema es si la ikurriña ondeará del mástil o si va a ser perseguida a porrazos por la plaza».

Además, ha anunciado que la ikurriña no ondeará este viernes en las fiestas, «por una cuestión fundamental que es que existe sobre la mesa una amenaza de índole jurídico». «Como comprenderéis, en el entorno de sentencias judiciales que estamos conociendo nos preocupa muchísimo», añadió.

No obstante, ha remarcado que lo que sí habrá es un mástil vacío, «a no ser que entre hoy y mañana algún juez me lo prohíba». Para el alcalde lo «realmente preocupante más allá de la distancia entre la ciudadanía y determinadas decisiones judiciales es que todavía pueda haber gente en Europa, en Navarra, en Pamplona que crea que se pueden prohibir banderas».

Control de la legalidad

El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha afirmado que es «un despropósito y un disparate que el Gobierno de Navarra diga que la imposición de la ikurriña en el Ayuntamiento de Pamplona no va con él» y ha advertido de que al Ejecutivo foral «le corresponde el control de la legalidad en las Administraciones locales».

Carlos García Adanero ha afirmado que «no se puede mirar hacia otro lado ante esta imposición«, ha señalado, para pedir al Gobierno foral que «exija al Ayuntamiento de Pamplona el cumplimiento estricto de la ley y que no permita que se coloque la ikurriña en el Ayuntamiento».