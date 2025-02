La polémica sobre el alojamiento de Díaz Ayuso se enturbia

Nuria Vega Madrid Miércoles, 13 de mayo 2020, 12:10 | Actualizado 20:52h. Comenta Compartir

La estancia de Isabel Díaz Ayuso en un apartahotel desde el comienzo de la epidemia ha abierto un nuevo frente político en la Comunidad de Madrid. Aunque en las últimas horas tanto el Gobierno regional como la cadena propietaria del alojamiento han insistido en que será la presidenta autonómica quien sufrague «personalmente» los gastos de su hospedaje, la polémica adquirió este miércoles una nueva dimensión. La retirada de un contrato que aparecía en el portal de adjudicaciones públicas a nombre del mismo grupo hotelero llevó a PSOE, Más País y Unidas Podemos a redoblar su exigencia de explicaciones.

Desde que el lunes se supo que Díaz Ayuso se alojaba en una suite de lujo de un establecimiento de Room Mate Group en el centro de Madrid, según publicó Vanity Fair, el foco ha estado en quién cubre los gastos y la oposición ha advertido sobre un posible cohecho en caso de tratarse de un regalo. «Si se lo está pagando un empresario –se sumó en el Congreso el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias–, de nuevo tenemos un caso de corrupción».

La cadena de hoteles, sin embargo, no sólo emitió el martes un comunicado, sino que su responsable, Kike Sarasola, reiteró este miércoles que la presidenta regional abonará la factura cuando deje el apartamento. La larga estancia es lo que justifica, añadió, que el coste ascienda a 2.400 euros al mes. Es decir, 80 por noche y no 200, que es el precio habitual. «No hay nada más que decir, ella gasta su dinero en lo que quiere», respondió en Antena 3.

El 16 de marzo se conoció que Díaz Ayuso había dado positivo en la prueba de coronavirus. Aun así, la reserva del apartamento, que ha ocupado desde entonces, no habría estado vinculada a la necesidad de aislamiento por el contagio, aunque esa fue la deducción en aquel momento. De hecho, a día de hoy la presidenta continúa alojada en el mismo lugar, pasada ya la cuarentena.

Según Sarasola, antes de que se decretara el estado de alarma, «cuando se sabía que iba a estar todo el mundo confinado», la dirigente del PP ya empezó a buscar una estancia en la que instalar los medios técnicos para el seguimiento de la crisis dadas las reducidas dimensiones, asegura, de su domicilio. Lo que Room Mate ofreció a Díaz Ayuso fue un paquete que incluía el apartamento en cuestión, parking, servicio de limpieza y un salón en otro alojamiento para la jornada laboral. «Duermo abajo, trabajo arriba», trasladó en una entrevista en El Confidencial la propia Díaz Ayuso. La historia, sin embargo, se ha hecho más compleja.

Una «mano negra»

El Gobierno de la Comunidad de Madrid retiró el martes del Portal de la Contratación Pública una adjudicación para Room Mate por importe de 565.749,58 euros para la puesta en marcha de hoteles como espacios de uso residencial de personas mayores. Según el Ejecutivo regional se trató de un «error» que fue subsanado. La anotación quedó sustituida por otra en el que el contrato aparece a nombre de la Coordinadora del Tercer Sector para ocuparse de los servicios de esos alojamientos. Esta vez, sin embargo, la cantidad es de 240.443,57 euros.

Sumadas ambas cifras, en todo caso, da un total de 806.193,15, exactamente el presupuesto que la Comunidad de Madrid destinó el 6 de mayo para este fin. Sarasola, sin embargo, insiste en no tener explicación «ninguna» y en haber cedido los espacios de manera altruista: «Nunca me han adjudicado un solo euro, ese contrato no existe». Llegó a hablar, incluso, de una «mano negra».