Iglesias advierte de que ya no cederá más y que ahora les toca a los socialistas Iglesias, ayer en la apertura de un curso de verano en El Escorial. / EFE El líder de Podemos recuerda a Sánchez que en veinte países europeos existen gobierno de coalición ANDER AZPIROZ Martes, 9 julio 2019, 01:00

Pablo Iglesias se plantó ayer ante Pedro Sánchez. Un día antes de la que será la quinta reunión entre ambos dirigentes políticos, sin que las cuatro primeras dieran fruto alguno, el líder de Podemos avisó a su homólogo socialista de que Unidas Podemos ya ha cedido mucho, y no lo hará más. Lo que incluye la condición 'sine qua non' de que el partido morado ocupe asientos en el próximo Consejo de Ministros.

«Esperamos que el PSOE ceda algo, aunque sea poca cosa», señaló Iglesias en la inauguración de los cursos de verano de Podemos, que este año se titulan 'Bases para un nuevo republicanismo'. El líder de la formación morada señaló que las únicas líneas rojas que pondrá en los días que restan de aquí al 22 de julio, fecha en que comienza la investidura, serán el Gobierno de coalición y el cumplimiento de las medidas sociales que figuran en la Constitución y no se han cumplido en 41 años, como la vivienda y el empleo digno o la justicia fiscal.

En contra de lo que sostuvo Pedro Sánchez en su última entrevista televisiva, las discrepancias sobre Cataluña no significarían un problema interno en el Ejecutivo, porque aunque Podemos defiende la convocatoria de un referéndum, sería leal al Gobierno del que formaría parte. Lo importante es que ambos abogan por el diálogo para solucionar el problema, destacó Iglesias, una idea en la que insistió ya por la noche en una entrevista en Telecinco en la que ratificó punto por punto su exposición de la mañana y volvió a mostrarse convencido de que al final, cuando se convenza de que no puede contar con el PP y Ciudadanos, Sánchez acabará por alcanzar un «acuerdo integral de gobierno» con ellos. La alternativa, repetir las elecciones, sería «una irresponsabilidad», avisó.

Noticias relacionadas Sánchez se blinda con el aval de la ejecutiva para mantener el rechazo a un Gobierno de coalición

En la entrevista televisiva, hizo también su primera valoración sobre el documento que los negociadores socialistas pondrán sobre la mesa. Tras observar que se trata de un mero resumen del programa con el que el PSOE concurrió a las elecciones, subrayó que el texto da «muchos pasos atrás» respecto al acuerdo presupuestario que alcanzaron en su día los socialistas y Podemos, que no llegó a ver la luz por falta de apoyos. «No es gran cosa», resumió Iglesias después de poner el acento sobre la ausencia en el escrito de medidas concretas o presupuestos para llevarlas a cabo.

Negociación estancada

En su comparecencia de la mañana, Pablo Iglesias lamentó que pese a las «cesiones» de su partido, el PSOE se resiste a integrar a dirigentes podemitas en el nuevo Ejecutivo. Cree que Sánchez ha ido poniendo excusa tras excusa para intentar gobernar en solitario con tan solo 123 escaños más el apoyo del diputado del Partido Regionalista de Cantabria. Si sigue por este camino de aquí al 22 de julio, el presidente del Gobierno en funciones «deberá repetir en septiembre», añadió a modo de advertencia de que a Unidas Podemos no le temblará el pulso a la hora de votar no a la próxima investidura. «Solo les pedimos que sean tan amables de hacer lo que ya sucede en veinte países de la UE, que es un Gobierno de coalición», insistió Iglesias.

El líder del partido morado avanzó que hoy en La Moncloa volverá a proponer a Pedro Sánchez una primera investidura basada en un Gobierno de coalición, y si esta falla por falta de apoyos en el Congreso, facilitar una segunda del líder socialista al frente de un Ejecutivo monocolor. La clave está en Esquerra, que con una simple abstención puede inclinar la balanza hacia el lado que desee en la votación. Y si Sánchez le plantea en persona la posibilidad de asignar ministerios a independientes elegidos por Podemos pero no a sus dirigentes -incluido el propio Iglesias-, la respuesta será un no rotundo. Eso sería, sentenció, «un gobierno de tecnócratas elegidos en un casting y no de políticos».